Son dakika... Bisikletin yaygın olmadığı ilçede çocukların yüzü kaymakamın sürpriziyle güldü - Son Dakika

Konya'nın Altınekin ilçesinde kaymakamlığın organizesinde ilçede sağlıklı yaşam için bisiklet kültürünü yaygınlaştırılması amacıyla 175 çocuğa bisiklet hediye edildi.

Ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalı ilçede, kaymakamlık öncülüğünde, "Pedalını sağlığa çevir" kampanyası başlatıldı. Pandemi ile mücadelede uzun sürede evde kalan çocuklara sürprizi de içeren kampanyada, 175 çocuk yeni bisikletine kavuştu.

Bisiklet kültürünün yaygın olmadığı yerde, Altınekin Kaymakamı Murat Çiçek ile Belediye Başkanı Muharrem Dere evlerine götürdükleri bisikletle bazı çocuklara büyük mutluluk yaşattı.

Kaymakamlık önünde bisikletlerini alan çocuklar ve ilçe protokolü, kent merkezinden anayol güzergahına kadar pedal çevirdi. Hububat, ayçiçeği ve pancar ekili arazilerle çevreli yolda ilerleyen çocukların mutluluğu objektiflere yansıdı.

İlçede bisiklet kültürünü yaygınlaştırılması hedefleniyor

Çiçek, AA muhabirine, programın ilçedeki kurumların bir araya geldiği örnek bir çalışma olduğunu söyledi.

Kaymakamlık öncülüğünde, belediye ve diğer kurumların da desteğiyle 5 Haziran Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla ilçede bisiklet kültürünü yaygınlaştırmak istediklerini anlatan Çiçek, "Pedalını sağlığa çevir sloganıyla 175 çocuğumuzu daha sağlıklı ve sportif yaşama kavuşturacağız. Sporu seven biri olarak çocukları bu alana yönlendirmek mutluluk verici. Çocuklarımızla ilçe turu attık. Onlarla bisiklet kültürünü yaygınlaştırmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Çiçek, çocuklardan bazılarını evlerinde sürpriz yapmak istediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bir çocuğa bu yaşlarda hayatında küçük bir dokunuş yapmak, kaymakam amcasının ona bisiklet hediye etmesi, hayatına etki edecek bir davranıştır. İnşallah sağlıklı sportif bir yaşamları olur. Duygulandığım anlar da oldu. Bu kampanyanın verimli olduğunu düşünüyorum. Çocuklarımız çok mutlu oldu. İlçemiz geniş bir coğrafya, burada bisiklet yollarının yapılmasında belediyemiz de iradesini ortaya koyacaktır."

"Bisikleti görünce çok sevindim"

Kaymakamın sürpriz ziyaretiyle karşılaşan Münevver Gözet'in 6 yaşındaki kızı Hasibe Gözet ise çok sevdiği pembe renkli bisikleti kapıda görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

Kaymamak Çiçek'in kaskla birlikte bisikletin kendisinin olduğunu söylemesi üzerine mutluluğu yüzünden okunan küçük Hasibe, "Kaskım ve bisikletim yoktu. Ablamla bisiklet yüzünden, 'ben bineceğim' diye kavga ediyorduk. Bisikleti çok beğendim. Kaymakam amcayı evimizde görünce şaşırdım. Hiç böyle bir şey beklemiyordum. Bisikleti görünce çok sevindim. Onlara çok teşekkür ederim." diye konuştu.