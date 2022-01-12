Son dakika... Bisikletli Oğuzhan'ın ölümüne neden olan sürücüye 6 yıl hapis cezası - Son Dakika

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde, bisikletli Oğuzhan Kemçin'e (17) otomobiliyle çarparak ölümüne neden olan sürücü Mestan Göksal'ın tutuklu, olay yerine gidip, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramadığı ileri sürülen dayısı Yeniköy Mahalle Muhtarı Bayram Güner'in de aralarında bulunduğu 4 yakınının ise tutuksuz yargılandığı davada karar çıktı. Göksal'a iyi hal indirimi uygulanmadan, alkollü araç kullanarak taksirle ölüme neden olmaktan 6 yıl hapis cezası verildi. Diğer 4 sanık ise beraat etti.

Kaza, geçen yıl 7 Temmuz'da saat 00.30 sıralarında, Muğla- Denizli kara yolunda meydana geldi. Denizli yönüne giden Mestan Göksal yönetimindeki 48 NZ 320 plakalı otomobil, aynı yöne giden Oğuzhan Kemçin'in kullandığı bisiklete çarptı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekibinin kontrolünde Kemçin'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Kemçin'in cesedi, otopsi için adli tıp kurumunun morguna kaldırılırken, 1.79 promil alkollü olan sürücü Göksal ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kaza sonrası çalışma başlatan polis ekipleri, Mestan Göksal'ın, ağır yaralı Oğuzhan Kemçin'e yardım etmek yerine, 500 metre ilerideki dayısı Yeniköy Muhtarı Bayram Güner'in evine gittiği, ikilinin daha sonra yürüyerek olay yerine geldiğini belirledi. Tekrar eve dönen dayı ve yeğenin, bu kez aile yakınlarıyla birlikte olay yerine gidip eve geri döndükleri, üçüncü kez olay yerine gittiklerinde ise bölgede devriye gezen polis, kendilerini görüp durunca Oğuzhan'ın cesediyle karşılaştı.