Son dakika: Borsa İstanbul tüm zamanların rekorunu kırdı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Son dakika: Borsa İstanbul tüm zamanların rekorunu kırdı - Son Dakika Ekonomi

Son dakika: Borsa İstanbul tüm zamanların rekorunu kırdı

15 dakika önce

Son dakika: Borsa İstanbul'da BIST100 endeksi 121.532 seviyesini aşarak tüm zamanların rekorunu kırdı.

Borsa İstanbul 121 bin 579 puanla tüm zamanların rekorunu kırdı. BİST daha önce 2018 yılında rekor seviyede yükseliş yaşamıştı. Yükseliş serisine 2020 yılında da devam eden Borsa İstanbul en son 29/01/2018 tarihinde 121 bin 531 puanı görmüştü. Ekonomideki olumlu gelişmelerle birlikte Borsa İstanbul'a da yatırımcıların ilgisi artmaya başladı.

DÜN TARİHİN EN YÜKSEK KAPANIŞINI GERÇEKLEŞTİRDİ

Dün tarihi zirvesini test eden BIST 100 endeksi, bir önceki kapanışa göre yüzde 0,98 artarak 121.423,34 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

GÖZLER ABD-ÇİN TİCARET ANLAŞMASINDA

Analistler, bugün ABD ile Çin arasında imzalanması beklenen birinci faz ticaret anlaşmasının gündemin odağında bulunduğunu belirterek, Libya'da, Hafter yanlısı Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih'in "ateşkesin sona erdiğini" duyurması sonrası konuyla ilgili gelişmelerin de takip edileceğini bildirdi.

BORSADA 127.300 SEVİYESİ DİRENÇ KONUMUNDA

Veri takviminde ise Almanya'nın büyümesi ve Euro Bölgesi'nde sanayi üretiminin öne çıktığını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde tarihi zirvenin aşılması durumunda yaklaşık 3 aydır devam eden yükseliş trendinin direnci konumundaki 127.300 seviyesinin direnç, 120.000 ve 118.200 seviyelerinin ise destek olarak öne çıktığını kaydetti.

Son dakika: Borsa İstanbul tüm zamanların rekorunu kırdı
Borsa İstanbul, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 10:10 
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