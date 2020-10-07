Son dakika... Burdur Gölü'nde gün batımı güzelliği - Son Dakika

Son dakika... Burdur Gölü'nde gün batımı güzelliği
07.10.2020 15:50
Bir son dakika haberine göre Suyunun her geçen gün çekildiği ve kuruma tehlikesiyle karşı karşıya olan Burdur Gölü'nde gün batımı görsel bir şölene dönüşüyor.
Suyunun her geçen gün çekildiği ve kuruma tehlikesiyle karşı karşıya olan Burdur Gölü'nde gün batımı görsel bir şölene dönüşüyor.Son yıllarda bölgede görülen kuraklık ve gölü besleyen kaynaklar üzerine kurulan barajlar ve göl etrafındaki sondajlar nedeniyle suyu önemli miktarda çekilen Burdur Gölü, gün batımı saatlerinde sunduğu manzarayla görsel şölen oluşturuyor. Özellikle gün batımını izlemek ve fotoğraflamak isteyenler Halk Plajı ve Şeker Plajı sahillerine gidiyor. Güneşin dağların arkasından kaybolurken göl yüzeyine vuran yakamoz ve kızıl görüntü izleyenleri büyülüyor.
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