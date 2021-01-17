Cadde ve sokaklar boş kaldı - Son Dakika

Cadde ve sokaklar boş kaldı
17.01.2021 12:19
Konya'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş kalan sokaklar Konya'da sokağa çıkma kısıtlamasında sessizlik hakimKonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de cadde ve sokaklar boş kaldı.
Konya'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş kalan sokaklar Konya'da sokağa çıkma kısıtlamasında sessizlik hakim
Konya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de cadde ve sokaklar boş kaldı.
Konya'da vatandaşların zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmadıkları gözlendi.
Polis ekipleri, kentin önemli noktalarında denetim ve uygulamalarını sürdürüyor.
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