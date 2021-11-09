Üye Girişi
Son dakika haberi... Çekya Devlet Başkanı Zeman hükümet kurma görevini seçimin galibi Fiala'ya verdi - Son Dakika

Son dakika haberi... Çekya Devlet Başkanı Zeman hükümet kurma görevini seçimin galibi Fiala'ya verdi

09.11.2021 17:30
Son dakika haberi... Çekya Devlet Başkanı Zeman hükümet kurma görevini seçimin galibi Fiala'ya verdi

Son dakika haberi: Çekya Devlet Başkanı Milos Zeman, hükümet kurma görevini seçimlerin galibi olan Spolu (Birlikte) ittifakının başbakan adayı Petr Fiala'ya verdi.

Çekya Devlet Başkanı Milos Zeman, hükümet kurma görevini seçimlerin galibi olan Spolu (Birlikte) ittifakının başbakan adayı Petr Fiala'ya verdi.

Çekya Devlet Başkanı Milos Zeman, 8-9 Ekim'de düzenlenen genel seçimlerde zafer elde eden Spolu (Birlikte) ittifakının başbakan adayı ve Sivil Demokrat Parti (ODS) lideri Petr Fiala'yı hükümeti kurmakla görevlendirdi. Çekya Devlet Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Zeman'ın şu sözlerine yer verildi:

"Fiala, seçim sonuçlarına dayanarak yeni bir hükümet kurma amacıyla Temsilciler Meclisi'ndeki siyasi partilerin temsilcileri ile müzakereler yapmanıza yetki veriyorum. Bir sonraki anayasal sürece karar verebilmem için müzakerelerinizin sonucu hakkında beni bilgilendirmenizi bekliyorum".

Çekya'da 8-9 Ekim tarihlerinde yapılan genel seçimlerde Sivil Demokrat Parti (ODS), TOP 09 ve Hristiyan Demokratlar Birliği'nin (KDU-CSL) oluşturduğu Spolu İttifakı, oyların yüzde 27.75'ini alarak 1. parti olmuştu. Çekya Başbakanı Andrej Babis'in lideri olduğu Gayrimemnun Vatandaşlar Hareketi (ANO) yüzde 27.17, Çekya Korsan Partisi ve Bağımsız Belediye Başkanları Partisi'nin (STAN) oluşturduğu Pirati a Starostove İttifakı yüzde 15.57, aşırı sağcı Özgürlük ve Doğrudan Demokrasi Partisi (SPD) ise yüzde 9.58 oy alarak parlamentoya girme hakkı kazanmıştı. Sonuçlara göre, 200 sandalyeli mecliste Spolu ittifakı 71, ANO 72, Pirati a Starostove ittifakı 37, SPD ise 20 milletvekili ile mecliste temsil hakkı kazanmıştı.

Sivil Demokrasi Partisi (ODS) lideri Fiala 1 Eylül 1964 tarihinde Brno kentinde doğdu. Evli ve 3 çocuk sahibi Fiala, iyi derecede İngilizce ve Almanca biliyor. Uluslararası İlişkiler Profesörü Fiala ayrıca, Masaryk Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi Doktorası yaptı.

(Özgür Öztürk/İHA)

Son dakika haberi... Çekya Devlet Başkanı Zeman hükümet kurma görevini seçimin galibi Fiala'ya verdi

Demokrat Parti, Başbakan, Hükümet, Ekim, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Çekya Devlet Başkanı Zeman hükümet kurma görevini seçimin galibi Fiala'ya verdi - Son Dakika


Son Dakika

Nefes almakta zorluk çeken Ivana Sert'in Covid testi pozitif çıktı 18:05 Nefes almakta zorluk çeken Ivana Sert'in Covid testi pozitif çıktı Korona olan Hakan Ural'dan üzücü haber: Durumu ağırlaştı, yoğun bakıma alındı 17:54 Korona olan Hakan Ural'dan üzücü haber: Durumu ağırlaştı, yoğun bakıma alındı Asgari ücretlilere Bakan Bilgin'den söz: İnsanlarımızı gülümsetecek bir rakama ulaşacağız 17:38 Asgari ücretlilere Bakan Bilgin'den söz: İnsanlarımızı gülümsetecek bir rakama ulaşacağız
Malatya'da çöken bina ile ilgili korkunç iddia ortaya atıldı 17:32 Malatya'da çöken bina ile ilgili korkunç iddia ortaya atıldı Serdar Gürler, Milli Takım'a Barış Alper'in alınmasına çok sinirlendi: Adaletsizler! 17:12 Serdar Gürler, Milli Takım'a Barış Alper'in alınmasına çok sinirlendi: Adaletsizler! Koronavirüs aşı merkezine çevrilen geneleve gidenler arasında bir Türk var 16:41 Koronavirüs aşı merkezine çevrilen geneleve gidenler arasında bir Türk var
Fatih Altaylı TOGG'la ilgili yazdı! Rakam doğruysa yerli otomobil birçok kişi için hayal olur 16:07 Fatih Altaylı TOGG'la ilgili yazdı! Rakam doğruysa yerli otomobil birçok kişi için hayal olur Şehit yakınından Akşener'e yanıt: O adresle hiçbir ilgim yok 15:09 Şehit yakınından Akşener'e yanıt: O adresle hiçbir ilgim yok

Son Dakika Haberleri
18:05 Nefes almakta zorluk çeken Ivana Sert'in Covid testi pozitif çıktı
18:02 Cristiano Ronaldo Manchester United'dan ayrılmak istiyor! Yönetim ne yapacağını bilemez halde
17:53 Korona olan Hakan Ural'dan üzücü haber: Durumu ağırlaştı, yoğun bakıma alındı
17:45 Ticaret Bakanlığı, gümrükte el konulan araçları satışa çıkardı! Fiyatlar 65-70 bin lira arasında değişiyor
17:38 Asgari ücretlilere Bakan Bilgin'den söz: İnsanlarımızı gülümsetecek bir rakama ulaşacağız
17:36 Malatya'da çöken 2 katlı binaya ait görüntüler ortaya çıktı
17:31 Malatya'da çöken bina ile ilgili korkunç iddia ortaya atıldı
17:18 Son Dakika: Malatya'da bina çöktü! Göçük altında kalanların olduğu ihtimaline karşı arama-kurtarma çalışmaları başlatıldı
17:11 Serdar Gürler, Milli Takım'a Barış Alper'in alınmasına çok sinirlendi: Adaletsizler!
17:07 Kocaeli'de yaşanan korkunç kazada servis minibüsünün sürücüsü hala araçtan çıkarılamadı
İntihar etmek için çatıya çıkan kadın korku yarattı! Polis ekipleri ölümün kıyısından aldı İntihar etmek için çatıya çıkan kadın korku yarattı! Polis ekipleri ölümün kıyısından aldı         
18:10
Cristiano Ronaldo Manchester United'dan ayrılmak istiyor! Yönetim ne yapacağını bilemez halde Cristiano Ronaldo Manchester United'dan ayrılmak istiyor! Yönetim ne yapacağını bilemez halde         
18:02
Ticaret Bakanlığı, gümrükte el konulan araçları satışa çıkardı! Fiyatlar 65-70 bin lira arasında değişiyor Ticaret Bakanlığı, gümrükte el konulan araçları satışa çıkardı! Fiyatlar 65-70 bin lira arasında değişiyor         
17:45
Malatya'da çöken 2 katlı binaya ait görüntüler ortaya çıktı Malatya'da çöken 2 katlı binaya ait görüntüler ortaya çıktı         
17:36
Son Dakika: Malatya'da bina çöktü! Göçük altında kalanların olduğu ihtimaline karşı arama-kurtarma çalışmaları başlatıldı Son Dakika: Malatya'da bina çöktü! Göçük altında kalanların olduğu ihtimaline karşı arama-kurtarma çalışmaları başlatıldı         
17:19
Son Dakika: Altının gram fiyatı 572 lirayla rekor tazeledi Son Dakika: Altının gram fiyatı 572 lirayla rekor tazeledi         
17:03
Eda Ece, sosyal medya hesabından Eda Ece, sosyal medya hesabından "Kocam ve sevgilisi" notuyla fotoğraf paylaştı         
16:10
Avukatı öldüren sanıktan şaşırtan sözler: Savunma yapacak psikolojide değilim Avukatı öldüren sanıktan şaşırtan sözler: Savunma yapacak psikolojide değilim         
15:59
Son dakika! Kocaeli'de servis minibüsü dere yatağına uçtu, çok sayıda yaralı var Son dakika! Kocaeli'de servis minibüsü dere yatağına uçtu, çok sayıda yaralı var         
14:42
Tapu memurlarının dikkati sonucu 15 milyon liralık dolandırıcılık engellendi Tapu memurlarının dikkati sonucu 15 milyon liralık dolandırıcılık engellendi         
14:04
Milli sporcu Suat Akyol, falezlerden atlayarak yaşamına son verdi Milli sporcu Suat Akyol, falezlerden atlayarak yaşamına son verdi         
13:44
Dünya bunu konuşuyor Dünya bunu konuşuyor "Mars'ta doğdum" diyen çocuğun anlattıkları ürküttü         
13:40
Güzel manken Ece Gürsel'den Güzel manken Ece Gürsel'den "Evlilik dışı çocuk yapar mısın?" sorusuna çok net cevap         
13:26
Giyim tarzını beğenmediği 14 yaşındaki kızını vurması için tetikçi tuttu Giyim tarzını beğenmediği 14 yaşındaki kızını vurması için tetikçi tuttu         
12:23
Belediye Meclisinde Belediye Meclisinde "Lütfü Türkkan" tartışması!         
09:03
Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar 12 derece birden düşecek, etkili kar yağışı bekleniyor Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar 12 derece birden düşecek, etkili kar yağışı bekleniyor         
08:00
TRT payı ve Enerji Fonu kesintileri kaldırılıyor! İşte elektrik faturalarına yansıyacak yeni miktar TRT payı ve Enerji Fonu kesintileri kaldırılıyor! İşte elektrik faturalarına yansıyacak yeni miktar         
21:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2021 18:21:28. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi... Çekya Devlet Başkanı Zeman hükümet kurma görevini seçimin galibi Fiala'ya verdi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement