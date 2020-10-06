Cevizlibağ'da, motosikletlinin İETT otobüsüne çarpması kamerada - Son Dakika

Kaza, dün saat 11.00 sıralarında Cevizlibağ D-100 Karayolu 'nda meydana geldi. Ankara istikametinde giden Fırat Doğan'ın kullandığı 34 BF 2738 plakalı motosiklet, iddiaya göre yolun sol şeridinden sağ şeridine geçmek isteyen İETT otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletli Fırat Doğan, kazadan hafif yaralı olarak kurtuldu. Kaza anı ise İETT otobüsünün kamerasına yansıdı.

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