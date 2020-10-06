Cevizlibağ'da, motosikletlinin İETT otobüsüne çarpması kamerada - Son Dakika

Kaza, dün saat 11.00 sıralarında Cevizlibağ D-100 Karayolu'nda meydana geldi. Ankara istikametinde giden Fırat Doğan'ın kullandığı 34 BF 2738 plakalı motosiklet, iddiaya göre yolun sol şeridinden sağ şeridine geçmek isteyen İETT otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletli Fırat Doğan, kazadan hafif yaralı olarak kurtuldu. Kaza anı ise İETT otobüsünün kamerasına yansıdı.
"EKİPMANLARIM OLMASA ŞU AN HAYATTA OLMAYABİLİRDİM"Motosiklet sürücüsü Fırat Doğan "Ben Bayrampaşa istikametinde gidiyordum. Otobüs sol şeridimdeydi. Otobüs iki sağ şeride atladı. Ben sol yapacaktım. Ben sola kırdım, otobüs sağa kırdı. Yandan otobüse girdim, yere düştüm. Ekipmanlarım olmasa şu an hayatta olmayabilirdim. Büyük bir mucize bu kazadan kurtulmam. Bir tek ayakkabım yoktu. Ayağım sakatlandı. Araç şoförleri dikkatli olursa bizim için daha iyi olur. Gerçekten artık yorulduk. Sakatlanıyoruz, arkadaşlarımızı kaybediyoruz. Ciğerimiz yanıyor, üzülüyoruz. Arkadaşlarıma da ekipmanlarını kullanmalarını tavsiye ediyorum. Bir tek ayakkabım yoktu onda da sakatlandım. Gerçekten büyük bir mucize. Kolum sakat, belim sakat ama önemli olan ayağım çünkü, üzerinde zor duruyorum" ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 09:24 - Kaynak: DHA
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