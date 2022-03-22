Son Dakika | Çıldır Gölü'nde mest eden görüntüler...Mart ayında atlı kızak keyfi yaptılar - Son Dakika
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Son Dakika | Çıldır Gölü'nde mest eden görüntüler...Mart ayında atlı kızak keyfi yaptılar

22.03.2022 12:56

Son dakika haberi... Çıldır Gölü'nde mest eden görüntüler.

Çıldır Gölü'nde mest eden görüntüler...Mart ayında atlı kızak keyfi yaptılar

ARDAHAN - Ardahan il sınırlarında yer alan yüzeyi buzla kaplı Çıldır Gölü, mart ayının son günlerinde ziyaretçilerine kışı aratmayan güzellik sunuyor. 35 santimetre buzla kaplı göle gelenler, buz üzerinde atlı kızakla gezinti yapıp, fotoğraf çektirerek günün tadını çıkarıyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin ikinci büyük gölü olan Çıldır Gölü'nün 2021'in Aralık ayında buz tutan yüzeyi soğukların devam etmesi nedeniyle hala çözülmedi. Yaklaşık 35 santimetre buz kalınlığı bulunan gölde, atlı kızakla gezinti yapan yerli ve yabancı turistler, fotoğraf çekerek günün keyfini çıkardı.

Yöre halkı, normalde gölü kaplayan buzun bu aylarda çözülmüş olması gerektiğini söyledi. Atlı kızakla gezinti yapanlar ise Çıldır gölü üzerinde olmaktan çok keyif aldıklarını ve muhteşem bir deneyim olduğunu dile getirdi.

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Çıldır Gölü, Ardahan, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Çıldır Gölü'nde mest eden görüntüler...Mart ayında atlı kızak keyfi yaptılar - Son Dakika


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