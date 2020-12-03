Son dakika haberleri... MUHAMMET KARATAŞ İLE İRTİBATLI OLDUĞU BELİRLENEN 1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI - Son Dakika

Son dakika haberleri... MUHAMMET KARATAŞ İLE İRTİBATLI OLDUĞU BELİRLENEN 1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
03.12.2020 15:29
Son dakika haberleri... Kahramanmaraş'ta 1 polisi şehit edip, 1 polis memurunu yaraladıktan sonra kaçan ve Şazibey Mahallesi'nde vurularak yakalanan Muhammet Karataş ile irtibatlı olduğu belirlenen S.Ç., gözaltına alındı.
Kahramanmaraş'ta 1 polisi şehit edip, 1 polis memurunu yaraladıktan sonra kaçan ve Şazibey Mahallesi'nde vurularak yakalanan Muhammet Karataş ile irtibatlı olduğu belirlenen S.Ç., gözaltına alındı. Şüphelinin emniyette sorgulanmasına başlandı. Öte yandan otelden çıkarken mavi renkli pantolonu bulunan Muhammet Karataş'ın saldırının ardından yakalanmamak için pantolonunu değiştirdiği de belirlendi.
ÖMER KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ
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