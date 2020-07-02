Son Dakika: Cizre Milli Eğitim Müdürü İke, Spor Lisesine başvuran öğrencilerle bir araya geldi - Son Dakika

Cizre İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, Spor Lisesinin ön başvurularına katılan öğrencilerle bir araya geldi.

İlçede, 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılında eğitime açılacak olan Spor Lisesi öğrenci alımı için ön başvuruları almaya başladı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, ön başvuru kayıtları için spor salonuna gelen öğrencilerle bir araya geldi, onlara başarılar diledi.

İke, "Cizre'de genç nüfus fazla olduğu için doğru bir şekilde yönlendirilmeleri gerekir. Bu gençleri doğru kanalize etmek, spora olan ilgi ve yeteneklerini üst seviyeye çıkarmak adına Spor Lisesi şarttı. Böylelikle öğrencilerimizin tercih edebileceği okul türlerine, bir de Spor Lisesi'ni kazandırarak ilçedeki eğitim çıtasını yükseltecek, gençliğimizi ve geleceğimizi güçlendireceğiz." dedi.

Spor Lisesi Müdürü Behzat Moran ise, parkurda heyecanla koşan öğrenciler kadar heyecanlı olduklarını aktardı.