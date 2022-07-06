Çocukların kavgası aileler arasında husumete dönüştü: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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Çocukların kavgası aileler arasında husumete dönüştü: 1 ölü, 3 yaralı

06.07.2022 15:35

Çocukların kavgası aileler arasında husumete dönüştü: 1 ölü, 3 yaralı İzmir'in Ödemiş ilçesinde çocukların arasında çıkan kavgaya karışan iki ailenin silahlı ve bıçaklı kavgasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Çocukların kavgası aileler arasında husumete dönüştü: 1 ölü, 3 yaralı

İZMİR - İzmir'in Ödemiş ilçesinde çocukların arasında çıkan kavgaya karışan iki ailenin silahlı ve bıçaklı kavgasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Olay, Ödemiş ilçesi Demircili Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre; dün akşam saatlerinde çocuklar arasında çıkan kavga, anne ve babaların da katılmasıyla büyüdü. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri kavgaya müdahale ederek sonlandırdı. Ancak kavga bugün sabah 09.45 sıralarında yeniden alevlendi. Bu kez silah ve bıçakların da kullanıldığı kavgada, S.Ç., S.K., B.K. ve Nasrullah Uçkun yaralandı. Yaralılardan S.K. ve B.K. Tire Devlet Hastanesine kaldırılırken, S.Ç. ise Ödemiş Devlet Hastanesinin ardından Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kavgada vücuduna mermiler isabet eden Nasrullah Uçkun ise kaldırıldığı Ödemiş Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından olaya karışan kişiler kaçarken, jandarma ekipleri kaçan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Öte yandan, ekipler iki aileye ait evlerin çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Çocukların kavgası aileler arasında husumete dönüştü: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

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