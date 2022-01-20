Çubuk ilçesinde bir ahırın yanında bulunan çoban evinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü
Alınan bilgiye göre, Gökçedere Mahallesi'nde İlhan Bayram'a ait ahırın yanında bulunan çoban evinde yangın çıktı.
Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangını fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonunda ahıra sıçramadan söndürülen yangında, çoban evi tamamen yandı.
Yangın sırasında evde kimsenin olmadığı belirtildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika... Çubuk'ta ev yangını - Son Dakika