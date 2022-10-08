Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz mesajı: Bu kardeşiniz görevde olduğu sürece inmeye devam edecektir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuva-yı Milliye Meydanı'nda düzenlenen 'Balıkesir OSB, Çamlık Millet Bahçesi, Ardıçtepe Barajı ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'ne katıldı. Burada önemli mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faizleri indirmeye devam edeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle: "Toplam yatırım bedeli 10.8 milyar lirayı bulan, güncellenmiş harcama tutarıyla da 37,5 milyar lirayı geçen 357 ayrı yatırım kaleminin toplu açılışını yapıyoruz. Balıkesir'e yakışır. Açılışını yapacağımız yatırımları özetlemeye her zaman olduğu gibi yola çıkarken ne dedik; eğitim, sağlık, adalet, emniyet. Bu ana başlıkları ulaşım, enerji, tarım, dış politikayla güçlendirdik. Türkiye'yi 20 yılda bu 4 temel direk üzerinde yükselterek buralara geldik. Eğitimle başlıyoruz dedim. Biz göreve geldiğimizde 30 milyar dolarlık bir ihracat varken bugün artık 250 milyar dolara yaslandık. Türkiye ya burası, kasaba devleti değil, Türkiye, Türkiye. Altılı masa bundan anlamaz. Onlar daha adaylarını tespit edemediler. Tüm bu yatırımların şehrimize hayırlı bereketli olmasını diliyorum.

"DÜNYAYA ÖRNEK OLACAK ADIMLAR ATIYORUZ"

Biz vatandaşımızı sokakta bırakmadık. TOKİ kanalıyla Balıkesir'de 11 bin 814 konut projesini hayata geçirdik. İlk evim, ilk iş yerim projesine Balıkesirliler tarafından 42 bin başvuru yapıldı. Dünya İkinci Cihan Harbi sonrasındaki en zorlu dönemini yaşıyor. Küresel siyasi ve ekonomik güç dengeleri temellerinden sarsılıyor. Salgının ve savaşın tetiklediği ekonomik sosyal sıkıntıları giderek daha köklü değişimlerin habercisi haline dönüşmeye başladı. Bu tablo ülkemizi de etkiliyor. Küresel krizlerin ülkemize etkilerini en alt düzeyde tutuyoruz, dünyaya örnek olacak adımlar atıyoruz. Gelişmiş ülkeleri sıkıntılı bir kış bekliyoruz. Küresel ekonominin aktörleri bizim ekonomi politikalarımızı teyit ve tavsiye eden açıklamalar yaptı. Üretim tarafı oldukça iyi gidiyor, istihdamda 31 milyona dayandık, ihracatta her ay rekor kırıyoruz.

"EN BÜYÜK SORUNUMUZ ENFLASYON"

En büyük sorunumuz yükselişe geçen enflasyonun insanlarımızın günlük hayatlarında yol açtığı sıkıntılardır. Yüksek enflasyon tüm dünyanın sorunudur. Hayat pahalılığı hususunda gözümüzü gerçeklere kapatmadık, kapatmayız. Ekonomik tetikçilerin önünü kestik, baronların karşısında ülkemizin hakkını savunduk. İnsanlarımızın refah düzeylerinde yaşanan kayıpları, en iyi biz biliyoruz. İnsanımızın kayıplarını telafi edecek tedbirleri yine biz alıyoruz. Pahalılık hususunda gözümüzü gerçeklere kapatmadık. Yüksek enflasyon tüm dünyanın sorunudur. Avrupa ve ABD'de yaşayan yakınlarınıza telefon açıp enflasyonun yansımalarını sorun. Gerçek tabloyu onlar size anlatacaktır.

"FAİZ HER GEÇEN AY İNMEYE DEVAM EDECEK"

Bu kardeşiniz bu görevde olduğu sürece faiz her geçen gün her geçen hafta her geçen ay inmeye devam edecektir. Kimse bize bu konuda akıl vermesin. Yatırımcı gelsin, bizim devlet bankalarından kredi talebinde bulunsun. Onları faize ezdirmeyeceğiz. Yatırım yüksek faizle olmaz. Onun için de düşük faiz. Başbakanlığım döneminde biz enflasyonu 6,4'e düşürmüştük, faizi de 4,6'ya indirmiştik. Bunu biz yaptık ya. Yarın da Allah'ın izniyle bu gidişi biz düze çıkaracağız. Bugüne kadarki adımları nasıl başarıyla neticelendirdiysek inşallah mevcut sıkıntıları da biz çözeriz"