Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşcinseller ile ilgili sözlerini nedeniyle Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a destek çıktı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın cuma hutbesinde eşcinseller ile ilgili sözlerine tepki gösteren Ankara Barosu'na sert çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a destek vererek, "Diyanet İşleri Başkanlığı devletin bir kurumudur. Başkanımız bir açıklama yaptı. Sadece inancının ilminin ve yürüttüğü görevinin gereğini yerine getirmiştir. Söyledikleri de sonuna kadar doğrudur. Ülkemizde İslam adına konuşması gereken bir kurum varsa Diyanet İşleri Başkanlığı'dır. Ankara Barosu'nun yetkisinde olan bir konu değildir. Herkes yerini bilecek, haddini bilecek. Bu doğrudan İslam'a yönelen bir saldırı halini aldı. Diyanet İşleri Başkanımıza yapılan saldırı, devlete yapılan saldırıdır." dedi.