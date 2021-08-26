Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Birgi'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Alınan bilgiye göre, Beylerli Mahallesi'nde 20 UK 020 plakalı kamyonunda yüklü mısırı boşaltmak isteyen Mehmet Birgi (39), damperi kaldırdı.

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