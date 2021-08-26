Denizli'nin Çardak ilçesinde mısır boşaltmak isterken damperin altında kalan kamyon sürücüsü yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Beylerli Mahallesi'nde 20 UK 020 plakalı kamyonunda yüklü mısırı boşaltmak isteyen Mehmet Birgi (39), damperi kaldırdı.
Yükün boşaltılması sırasında sürücü kabininden çıkan Birgi, aniden inen damperin altında kaldı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Birgi'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Birgi'nin cenazesi, Çardak İlçe Devlet Hastanesi'ndeki otopsi işleminin ardından Bozkurt'un İnceler Mahallesi'nde toprağa verildi.
Kaynak: AA
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