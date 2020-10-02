Denizli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sivil toplum kuruluşlarının genel kurul ve etkinliklerinin 2 ay süre ile yasaklanması kararı alındı.

Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Ali Fuat Atik başkanlığında olağanüstü toplandı.

Toplantının ardından yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı'nın 2 Ekim'de yayınladığı "Kovid-19 Ek Tedbirler" konulu yazısına istinaden bugünden itibaren meslek odaları ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile üst kuruluşları, birlikler ve kooperatifler gibi STK'ların genel kurullarının ve düzenlenecek olan etkinliklerinin 2 ay süre ile yasaklanmasına karar verildiği bildirildi.