Son dakika haber... Deprem anında kedinin kaçışması güvenlik kamerasında - Son Dakika

Son dakika haber... Deprem anında kedinin kaçışması güvenlik kamerasında
30.10.2020 16:47
Gelen son dakika haberine göre Deprem anında evde bulunan kedinin kaçması Ev sahiplerinin çığlık atmaları Ev sahiplerinin dua okuması İZMİR - Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki deprem anı Karşıyaka Bostanlı mahallesinde bulunan bir evin içerisindeki güvenlik kamerasına yansıdı.
Deprem anında evde bulunan kedinin kaçması
Ev sahiplerinin çığlık atmaları
Ev sahiplerinin dua okuması İZMİR - Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki deprem anı Karşıyaka Bostanlı mahallesinde bulunan bir evin içerisindeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde deprem anında evdeki kedini kaçışması yer alıyor.
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