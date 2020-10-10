Son dakika... Didim'in ilk muhtarı Mustafa Kabadayı'nın ismi ölümsüzleşti - Son Dakika

Son dakika... Didim'in ilk muhtarı Mustafa Kabadayı'nın ismi ölümsüzleşti

10.10.2020 16:17
Son dakika... Didim'in ilk muhtarı Mustafa Kabadayı'nın ismi ölümsüzleşti, System.String[]

Son dakika haber: Didim'de o dönemki adı ile Yoran'da 1924-1936 yılları arasından 12 yıl boyunca muhtarlık yapmış olan, Yoran'ın ilk muhtarı Mustafa Kabadayı'nın adının verildiği park düzenlenen törenle açıldı.

Didim'de o dönemki adı ile Yoran'da 1924-1936 yılları arasından 12 yıl boyunca muhtarlık yapmış olan, Yoran'ın ilk muhtarı Mustafa Kabadayı'nın adının verildiği park düzenlenen törenle açıldı. Efeler Mahallesi 1306 sokaktaki parkın açılışına Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay başta olmak üzere, Belediye Meclis Üyeleri, Didim Belediyesi Başkan Yardımcıları Yusuf Deveci, E. Öznur Gündoğdu, Zeynel Şener, siyasiler ve çok sayıda davetli katıldı.

Açılış töreninde konuşma yapan Mustafa Kabadayı'nın torununun oğlu Mehmet Kabadayı, "Bu güzel parkı bize kazandıran ve dedemizin ismini veren Belediye Başkanımız Deniz Atabay'a, belediyemizin yöneticilerine ve çalışanlarına teşekkür ediyorum. Dedem Mustafa Kabadayı Didim'in ilk muhtarıdır. 1924 - 1936 yıllarında Didim'de 12 yıl muhtarlık görevi yaptı. Tahmin ettiğiniz üzere o yıllarda Didim'de yaşam şartları çok zordu. Bir mübadele olayı yaşanmıştı. Dedem çok zor şartlar altın muhtarlık yapmıştı. Mustafa Kabadayı 1874 yılında Yunanistan'ın Selanik ilinde doğmuştur. Daha sonra doğmuş olduğu köyden buraya göç ettikten sonra burada muhtarlık yapmıştır. Sayın Belediye Başkanım Meclis üyelerimiz ve değerli misafirlerimiz bu parkın açılışına katılım gösterdiğiniz için teşekkür ediyorum" dedi.

Parka ismi verilen Mustafa Kabadayı'nın akrabası emekli öğretmen Mehmet Bilgin de yaptığı konuşmada "Bu parkın açılışında kimlerin emeği varsa hepsine teşekkür ediyorum. Özellikle bu ismi öneren Belediye Meclis üyesi Mustafa Yarmacı'ya ve bu öneriyi kabul eden Belediye Başkanımız ve Belediye Meclis üyelerimize de teşekkür ediyorum" dedi.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay, hızla geçen ömürde yıllar çok çabuk geçse de hizmetlerin ve hizmet edenlerin unutulmadığını belirterek "Bu gün yine saygı duyduğumuz bir isim için burada toplanmış bulunuyoruz. Topluma hizmetin, devlete hizmetin büyüğü küçüğü makamı olmaz olmamalı. İlla topluma faydalı bir hizmet yapmak için bir takım makamları işgal etmek yetmiyor. Tabi ki o makamların verdiği yetki ve görevlerle o hizmetleri yapabiliyorsunuz ama önemli olan toplumun yararına düşünülen her şey hizmettir. Yoksa birçok insan görüyoruz ki, o koltukları boşu boşuna dolduruyor ve topluma faydalı hizmet etmeden, belirli bir zümreye hizmet ederek görevini bitirip gidiyor. Ama aradan geçen yüzyıllar olsa da iyi hizmet edenin geride kalan çocukları ve torunları için ve o aile için çok saygılı bir anı oluyor. Ben 1924 - 1936 arasında yoran köyüne hizmet eden mübadele neticesinde buralara gelip bu toprakları kendilerine vatan yapan insanların önünde tekrardan saygı ile eğiliyorum" dedi.

Didim'in hızla büyüdüğünü belirten Başkan Atabay, "Didim'in geleneğini göreneğini buraya ilk gidip bu toprakları kendilerine vatan yapan insanları yaşadıkları zorlukları o günkü yaşamlarını anlatmak için bizim de çabalarımızın devam ediyor. Bunlardan en önemlisi mübadele evi, orayı herkesin gezip görmesini istiyorum. İlk muhtarımız Mustafa Kabadayı'nın bugün bu parka adını verdik son derece güzel ve her zaman söylediğim gibi planlandığımız son halkamızı da Gülcemal vapuru ile gelip kovela limanında ilk ayak bastıkları yere ilk adım anıtını yaparak noktalayacağız. İnşallah orada da hep beraber oluruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay, davetlilerle birlikte parkın açılış kurdelesini kesti. Açılışta misafirlere Didim Belediyesi görevlileri tarafından ikramda bulunuldu. Açılışa katılan parka ismi verilen Mustafa Kabadayı'nın en küçük kızı Didim'de yaşayan 90 yaşındaki Huriye Bozdağ emeklerinden dolayı Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay'a teşekkür etti. - AYDIN

Son dakika... Didim'in ilk muhtarı Mustafa Kabadayı'nın ismi ölümsüzleşti
Son dakika... Didim'in ilk muhtarı Mustafa Kabadayı'nın ismi ölümsüzleşti
Son dakika... Didim'in ilk muhtarı Mustafa Kabadayı'nın ismi ölümsüzleşti
Son dakika... Didim'in ilk muhtarı Mustafa Kabadayı'nın ismi ölümsüzleşti
Son dakika... Didim'in ilk muhtarı Mustafa Kabadayı'nın ismi ölümsüzleşti
Son dakika... Didim'in ilk muhtarı Mustafa Kabadayı'nın ismi ölümsüzleşti
Son dakika... Didim'in ilk muhtarı Mustafa Kabadayı'nın ismi ölümsüzleşti

Muhtarlık, Mübadele, Açılış, Didim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Didim'in ilk muhtarı Mustafa Kabadayı'nın ismi ölümsüzleşti - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Trabzonsporlu futbolcular, hazırlık maçında hakemleri protesto ettiler Hatay'ı bunlar mı yaktı? 30 saniyelik video sosyal medyada elden ele dolaşıyor Manchester City, Barcelona'dan ayrılması halinde Messi'yi transfer edecek Oğlu öldürülen annenin feryadı yürek dağladı: Hüseyin'imi getirin bana Avrupa kulüpleri, Efecan Karaca için Alanya'nın kapısını çalmaya başladı Uşak'ta kaybolup ertesi gün Kütahya'da bulunan kardeşler: Biraz dışarı çıkalım, gezelim istedik Özgü Namal'ın vefat eden eşinin cansız bedenini bulduğu ortaya çıktı CHP'nin yüzde 17'ye düştüğü son seçim anketine İYİ Parti damga vurdu
ABD'den Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 18 ülkeye ek vergi kararı ABD'den Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 18 ülkeye ek vergi kararı         
16:25
Firmalar ekim ayı fiyat listesini güncelledi! İşte marka marka sıfır otomobil fiyatları Firmalar ekim ayı fiyat listesini güncelledi! İşte marka marka sıfır otomobil fiyatları         
15:36
Memur ve emeklinin aile yardımı 441 liraya yükselecek Memur ve emeklinin aile yardımı 441 liraya yükselecek         
15:08
İkinci el otomobil fiyatları ne zaman düşecek? İşte uzman isimlerin yorumları İkinci el otomobil fiyatları ne zaman düşecek? İşte uzman isimlerin yorumları         
14:58
Aslı Enver'den İsmail YK itirafı: Şarkısının dinlemekten alıkoyamıyorum Aslı Enver'den İsmail YK itirafı: Şarkısının dinlemekten alıkoyamıyorum         
14:23
Hatay'da yangın yeniden şiddetlendi! Alevler evlere sıçradı, vatandaşlar bölgeden uzaklaşıyor Hatay'da yangın yeniden şiddetlendi! Alevler evlere sıçradı, vatandaşlar bölgeden uzaklaşıyor         
13:48
Dallas'ın sahibi Mark Cuban, Delonte West'in iyileşme sürecine girdiğini söyledi Dallas'ın sahibi Mark Cuban, Delonte West'in iyileşme sürecine girdiğini söyledi         
13:42
Azerbaycan, ateşkesi ihlal eden Ermenistan ordusunun zırhlı araçlarını imha etti Azerbaycan, ateşkesi ihlal eden Ermenistan ordusunun zırhlı araçlarını imha etti         
13:29
Alaattin Çakıcı'ya öldürtmeye azmettirmeye teşebbüsten 17 yıl hapis cezası! Alaattin Çakıcı'ya öldürtmeye azmettirmeye teşebbüsten 17 yıl hapis cezası!         
13:12
Dolu yağışları nedeniyle araç brandası satışları patladı Dolu yağışları nedeniyle araç brandası satışları patladı         
11:50
2 kişinin öldüğü teknenin kaptanı: Balıkların fazla gelmesi olayı doğru, bir anda teknenin altında kaldık 2 kişinin öldüğü teknenin kaptanı: Balıkların fazla gelmesi olayı doğru, bir anda teknenin altında kaldık         
10:38
Sahada kazanan Azerbaycan masada mı kaybetti? Ateşkes metninde Türkiye yok Sahada kazanan Azerbaycan masada mı kaybetti? Ateşkes metninde Türkiye yok         
10:37
İspanya'daki Survivor'a damga vuran Ivana Icardi, sevgilisiyle öpüşürken çekilen fotoğrafını paylaştı İspanya'daki Survivor'a damga vuran Ivana Icardi, sevgilisiyle öpüşürken çekilen fotoğrafını paylaştı         
10:35
Swinger partisine katılan su tesisatçısı, kendisini diş hekimi olarak tanıtıp çiftleri dolandırmış Swinger partisine katılan su tesisatçısı, kendisini diş hekimi olarak tanıtıp çiftleri dolandırmış         
10:21
Senetlerde yazı mı rakam mı geçerli? Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren karar Senetlerde yazı mı rakam mı geçerli? Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren karar         
10:11
Mücadeleleri ile SGK'yı dize getiren baba-kız, kanser hastalarına umut oldu Mücadeleleri ile SGK'yı dize getiren baba-kız, kanser hastalarına umut oldu         
08:33
Acun Ilıcalı, telif davasını kaybetti! 'Arnavut Kaldırımı' şarkısına tazminat ödeyecek Acun Ilıcalı, telif davasını kaybetti! 'Arnavut Kaldırımı' şarkısına tazminat ödeyecek         
21:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2020 16:34:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika... Didim'in ilk muhtarı Mustafa Kabadayı'nın ismi ölümsüzleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei