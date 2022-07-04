Olay, Kayapınar ilçesi Mahabat Bulvarı'nda bulunan bir plaza içerisindeki dövmecide meydana geldi. Edinilen bilgilere göre işletmeye gelen bir şüpheli kapıyı çalarak içeri girdi. İçeri giren saldırgan, Mehmet Mahir B.'yi silahla yaraladı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekini sevk edildi.

Kaynak: İHA

Diyarbakır, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika! Diyarbakır'da dövmeciye silahlı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika

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