Son dakika! Diyarbakır'da dövmeciye silahlı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika
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Son dakika! Diyarbakır'da dövmeciye silahlı saldırı: 1 yaralı

04.07.2022 17:58
Son dakika! Diyarbakır'da dövmeciye silahlı saldırı: 1 yaralı

Son dakika 3. sayfa haberi: Diyarbakır'da dövmeciye silahlı saldırı: 1 yaralı Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde dövmeciye giren saldırgan, iş yeri sahibi silahla yaraladıktan sonra kayıplara karıştı.

Diyarbakır'da dövmeciye silahlı saldırı: 1 yaralı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde dövmeciye giren saldırgan, iş yeri sahibi silahla yaraladıktan sonra kayıplara karıştı.

Olay, Kayapınar ilçesi Mahabat Bulvarı'nda bulunan bir plaza içerisindeki dövmecide meydana geldi. Edinilen bilgilere göre işletmeye gelen bir şüpheli kapıyı çalarak içeri girdi. İçeri giren saldırgan, Mehmet Mahir B.'yi silahla yaraladı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekini sevk edildi.

Mahir B'ye olay yerinde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri, olayla ilgili geniş çapta inceleme yaparken, kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Saldırganın içeriye girme anı güvenlik kameralarına yansıdı.

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Kaynak: İHA

Diyarbakır, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Diyarbakır'da dövmeciye silahlı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Son dakika! Diyarbakır'da dövmeciye silahlı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika
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