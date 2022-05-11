Son Dakika | Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Son Dakika | Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

11.05.2022 11:33
Son Dakika | Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

Son dakika haberleri... Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda, uyuşturucu imal ve ticareti suçundan aranan Z.A. (34) yakalandı.

Adresteki aramalarda, 30 gram metamfetamin ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlı tutuklandı.

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Diyarbakır, Uyuşturucu, Bismil, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı - Son Dakika


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