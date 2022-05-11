Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda, uyuşturucu imal ve ticareti suçundan aranan Z.A. (34) yakalandı.
Adresteki aramalarda, 30 gram metamfetamin ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlı tutuklandı.
Kaynak: AA
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