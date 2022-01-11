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Son dakika: Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü 'yasadışı bahisse' savaş açtı - Son Dakika

Son dakika: Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü 'yasadışı bahisse' savaş açtı

11.01.2022 12:20

Gelen son dakika haberlerine göre Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü 'yasadışı bahisse' savaş açtı Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce oluşturulan özel ekiple, 100 personelle BANKO-2 operasyonu ile aralarında bir derneğinde bulunduğu 11 adrese operasyon düzenledi.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü 'yasadışı bahisse' savaş açtı

DİYARBAKIR - Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce oluşturulan özel ekiple, 100 personelle BANKO-2 operasyonu ile aralarında bir derneğinde bulunduğu 11 adrese operasyon düzenledi.

Emniyetten yapıla açıklamada, yasadışı bahis oynattığı tespit edilen 10 adreste yapılan arama ve inceleme sonucunda, 14 adet Harddisk, 9 adet cep telefonu, bir miktar esrar narkotik maddesi, elektrik akımını kesme ve bilgisayarları kapatmada kullanılan 2 adet kumanda, suçtan elde edildiği düşünülen 6 bin TL para ve çok sayıda bahis kuponu ele geçirildiğini bildirdi.

Açıklamada, yakalanan 18 şüpheliden 15'i gözaltına alındığı, 13'ü mahkemeye sevk edildiği, 4 şüpheli ise mahkemece tutuklandığı ve 11 şüphelinin de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı ifadelerine yer verildi.

Son dakika: Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü 'yasadışı bahisse' savaş açtı
Son dakika: Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü 'yasadışı bahisse' savaş açtı
Son dakika: Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü 'yasadışı bahisse' savaş açtı
Son dakika: Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü 'yasadışı bahisse' savaş açtı
Son dakika: Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü 'yasadışı bahisse' savaş açtı
Son dakika: Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü 'yasadışı bahisse' savaş açtı
Son dakika: Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü 'yasadışı bahisse' savaş açtı
Son dakika: Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü 'yasadışı bahisse' savaş açtı

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Siber Suçlarla Mücadele, Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Diyarbakır, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü 'yasadışı bahisse' savaş açtı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü 'yasadışı bahisse' savaş açtı - Son Dakika
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