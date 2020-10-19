Son dakika... DSÖ: "184 ülke COVAX programına katıldı" - Son Dakika

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, 184 ülkenin Covid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'na (COVAX) katıldığını duyurdu.

Dünya Sağlık Örgütü'nün İsviçre'deki Cenevre kentinde bulunan merkezinde video konferans yöntemiyle düzenlenen basın toplantısında konuşan DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, 184 ülkenin Covid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'na (COVAX) katıldığını duyurdu. COVAX'a en son Ekvador ve Uruguay'ın katıldığını aktaran Ghebreyesus, "COVAX, potansiyel Covid-19 aşılarını güvenli, etkili ve eşit şekilde dünya çapında paylaşmanın en etkili yolunu temsil ediyor" dedi.

Ghebreyesus, COVAX programı hakkında, "Aşıların adil bir şekilde paylaşılması, yüksek riskli toplulukların korunması, sağlık sistemlerini stabilize etmenin ve gerçek anlamda küresel bir ekonomik iyileşme sağlamanın en hızlı yoludur" ifadelerini kullandı.

Ghebreyesus, konuşmasında Covid-19 salgınının "endişe verici bir aşamada" olduğunu belirtti. Kuzey yarımkürede kışın gelmesi ile vaka sayılarında keskin bir artış olduğunu belirten Ghebreyesus, önümüzdeki birkaç ayın özellikle Avrupa ve Kuzey Amerika'da zor geçeceği konusunda uyardı. Genel Direktör, "Bu nedenle tüm hükümetler bulaş zincirlerini kırmalı ve hem hayatları hem de geçim kaynaklarını kurtarmaya yardımcı olan temellere odaklanmalı" dedi.

DSÖ verilerine göre bugün itibarı ile dünya çapında geliştirilmekte olan 198 Covid-19 aşısı var ve bunların 44'ünün klinik denemeleri devam ediyor. - CENEVRE