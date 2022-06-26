Son dakika haberleri | Arıların saldırısına uğrayan kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Arıların saldırısına uğrayan kişi hastaneye kaldırıldı

26.06.2022 17:32

Son dakika habere göre Düzce'de bahçesinde çalıştığı sırada arıların saldırısına uğrayan kişi, hastanede tedavi altına alındı.

Düzce'de bahçesinde çalıştığı sırada arıların saldırısına uğrayan kişi, hastanede tedavi altına alındı.

Çilimli ilçesine bağlı Esenli köyünde yaşayan Beytullah Şen (40), bahçesinde çalıştığı sırada arıların saldırısına uğradı.

Şen'in, alerjik reaksiyon göstererek solunum sıkıntısı çekmesi üzerine sağlık ekiplerine haber verildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Şen'e ilk müdahalede bulunuldu.

Şen, daha sonra ambulansla Düzce Üniversitesi Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Arıların saldırısına uğrayan kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Arıların saldırısına uğrayan kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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