Son dakika! Eczane soygunu güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
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Son dakika! Eczane soygunu güvenlik kamerasına yansıdı

14.04.2022 10:54
Son dakika! Eczane soygunu güvenlik kamerasına yansıdı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Bitlis'in Ahlat ilçesinde bir eczaneden yapılan soygun güvenlik kamerasına yansıdı.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde bir eczaneden yapılan soygun güvenlik kamerasına yansıdı.

Ahlat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerinin yürüttüğü titiz çalışma sonucunda, ilçede son günlerde gerçekleşen hırsızlık olaylarına karışan 4 şüpheli yakalanırken, 2 şüphelinin ise arama çalışmaları devam ediyor. Önceki gece ilçe merkezinde bulunan bir eczaneye giren yüzü maskeli 3 hırsız, 5 bin TL nakdi para çaldı. Hırsızların eczane soygunu güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Öte yandan, aynı hırsızlar bir iletişim bayisinden de 5 adet telefon ile 1 kutu halinde şarj aleti çaldı.

Asayiş büro ekiplerinin görüntü incelemeleri, takip ve iz sürmesinin ardından şahısların çalıntı motosiklet ile ilçeye giriş yaptığı, motorun Antalya ilinden çalıntı olduğu ve şahısların Devlet Bahçeli Bulvarı, Ahlat- Tatvan Yolu, Ovakışla beldesini takiben Muş'un Bulanık ilçesine gittiği belirlendi. Bulanık'ta ikamet ettiği anlaşılan şahıslardan G.A. yakalanırken, U.G. ve A.A. isimli şahısların yakalama çalışmaları sürüyor.

Ahlat'ta çeşitli hırsızlık suçlarına karışan 3 şahıs ise yakalanarak adli makamlara sevk edildi. - BİTLİS

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Hisarcık, Eczane, Bitlis, Ahlat, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Eczane soygunu güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika


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