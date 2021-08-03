Edirne'de sulama kavgası kanlı bitti: 1 ölü - Son Dakika

EDİRNE (İHA) – Edirne'de Karakasım köyünde tarla sulaması meselesinden dolayı çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada tüfekle vurulan 1 kişi yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre olay, Edirne merkeze bağlı Karakasım Köyü Sulama Kooperatifinde çalışan Çetin Güner (55) ile çiftçi Mustafa Ceylan (62) köye yakın bir mevkiinde çeltik tarlasında sulama sebebiyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Ceylan, tüfekle Güner'e ateş etti. Çeşitli yerlerinden yaralanan Güner hayatını kaybetti. Karakasım köyünde evinin önünde düzenlenen tören ile Güner'in cenazesi köy mezarlığına defnedildi. Olayın yaşandığı köyde jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı.

Havaların ısınmasından dolayı çeltik tarlalarının su sıkıntısı yaşadığını belirten Ali Döngel, "Kuyularda sular aşağı çekildi. Bu yüzden iki arkadaş tartışmış. Rahmetli olan Çetin arkadaşımız sulama kooperatifinde çalışan saha görevlisiydi. Sulamaya o bakıyordu. Onu vuran kişinin de 2 dekar çeltik ekili arazisi var, 'tarlama su verilmemiş, kurumuş' diye tartışmışlar duyduğumuz kadarıyla. Aralarında husumette yoktu" şeklinde konuştu.

Köy sakinlerinden Muhterem Büyükdağ ise kavganın tarla sulama sebebiyle çıktığını söyleyerek, "İyi bir arkadaşımızdı. Su yüzünden çıkan kavgadan dolayı vurmuş. Su yüzden biri mezara diğeri ise cezaevine gitti. 2 dönüm çeltik için değer mi, yazık oldu" diye konuştu

Köy halkından İbrahim Ocak ise köyde ilk defa bu şeklide bir olay yaşandığını söyledi.

Köy sakinlerinin bu duruma çok üzüldüğünü belirten Ocak, "Su yüzünden tartışma çıkmış, daha önce böyle olay olmamıştı. Çok yazık oldu, değer mi, yazık oldu" dedi. - EDİRNE