EDİRNE'DE TİCARİ ARAÇ OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI: 4 YARALI - Son Dakika
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EDİRNE'DE TİCARİ ARAÇ OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI: 4 YARALI

15.05.2022 04:21

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Kırcasalih Beldesi'nde ticari aracın, otomobille çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 4 kişi yaralandı.

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Kırcasalih Beldesi'nde ticari aracın, otomobille çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 4 kişi yaralandı. Yaralılar tedavileri için ambulanslarla Trakya Üniversitesi Edirne Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Kaza, Uzunköprü ilçesine bağlı Kırcasalih Beldesi'nde gece yarısı 01.00 saatlerinde belde girişinde bulunan kavşakta meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücünün kullandığı 34 PVR 55 plakalı otomobil, Uzunköprü istikametinden, Edirne istikametine seyir halindeyken Kırcasalih Belde'si girişine geldiği sırada, yola çıkan 22 ABB 137 plakalı ticari araca çarptı.

Kazada, 2 otomobilde bulunan toplam 4 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine, polis ekipleri ve ambulanslar sevk edildi. Sağlık ekipleri hurdaya dönen 2 otomobildeki sürücü ve yolcuları araçtan çıkararak ambulanslarla, Trakya Üniversitesi Edirne Tıp Fakültesi Hastanesine sevk etti. Kazada, otomobilde bulunan içki şişeleri dikkat çekti. İddiaya göre kazada, ticari aracın hatalı olarak yola çıktığı, otomobilin ise aşırı sürat yaptığı belirtildi. Polis ekipleri temizlik çalışmalarının ardından tek şeride kapanan yolu açtı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

EDİRNE'DE TİCARİ ARAÇ OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI: 4 YARALI
EDİRNE'DE TİCARİ ARAÇ OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI: 4 YARALI
EDİRNE'DE TİCARİ ARAÇ OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI: 4 YARALI
EDİRNE'DE TİCARİ ARAÇ OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI: 4 YARALI

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Trakya Üniversitesi, Kırcasalih, Uzunköprü, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: EDİRNE'DE TİCARİ ARAÇ OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI: 4 YARALI - Son Dakika
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