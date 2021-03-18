18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü - Son Dakika

İncesu ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü nedeniyle etkinlik düzenlendi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Müftülüğün düzenlediği etkinlikte, tarihi Kervansaray Külliyesi'nde toplanan daire amirleri bayrak gösterisi eşliğinde İstiklal Marşını okudu.
Etkinliğe İncesu Kaymakamı Mustafa Kemal Özgün, Belediye Başkanı Mustafa İlmek ve daire amirleri katıldı.
Kaynak: AA
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