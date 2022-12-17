Ege'de gerilim arttı! Yunanistan'a ait uçaklar NATO görevini gerçekleştiren uçakları engelledi, Türk jetleri karşılık verdi - Son Dakika
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Ege'de gerilim arttı! Yunanistan'a ait uçaklar NATO görevini gerçekleştiren uçakları engelledi, Türk jetleri karşılık verdi

17.12.2022 16:45

Uluslararası hava sahasında düzenlenen NATO'nun NEXUS ACE görevi, Yunanistan'a ait uçaklar tarafından engellenmeye çalışıldı. Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklarla Yunan uçaklarına gerekli karşılık verilerek NATO görevinin başarıyla tamamlanması sağlandı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ege Denizi'nde gerçekleştirilen NATO'nun NEXUS ACE eğitim görevinin, Yunanistan'a ait uçakların engellemelerine rağmen Türk Hava Kuvvetlerine ait uçaklarla gerekli karşılık verilerek tamamlandığını bildirdi.

BAKANLIĞIN PAYLAŞIMI

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda uçakların pist ve havadaki görüntülerine yer verildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Hava Kuvvetlerimize ait muharip ve destek uçakları ile NATO tarafından görevlendirilen AWACS uçağı, karşılıklı eğitim maksadıyla Ege Denizi'nin uluslararası hava sahasında NATO koordineli olarak NEXUS ACE eğitim görevi icra etti.

"YUNAN UÇAKLARINA GEREKLİ KARŞILIK VERİLDİ"

Uluslararası hava sahasında gerçekleşen NATO'nun NEXUS ACE görevi, Yunanistan'a ait uçaklar tarafından engellenmeye çalışılmış, Hava Kuvvetlerimize ait uçaklarla gerekli karşılık verilerek NATO görevinin başarıyla tamamlanması sağlanmıştır."

YORUMLAR
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Yunanistan, Nato, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Ege'de gerilim arttı! Yunanistan'a ait uçaklar NATO görevini gerçekleştiren uçakları engelledi, Türk jetleri karşılık verdi - Son Dakika
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