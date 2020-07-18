Son dakika ekonomi: Artvin'de çay hasadına yerli iş gücü desteği - Son Dakika

Son dakika ekonomi: Artvin'de çay hasadına yerli iş gücü desteği

Gelen son dakika haberlerine göre Artvin'de, çay hasadı döneminde iş gücü açığını gidermek amacıyla "Çay Makası Ekmek Kapısı Projesi" kapsamında eğitim alan 110 kişiye sertifika ve ekipman dağıtıldı.

Artvin'de, çay hasadı döneminde iş gücü açığını gidermek amacıyla "Çay Makası Ekmek Kapısı Projesi" kapsamında eğitim alan 110 kişiye sertifika ve ekipman dağıtıldı.

Baygın halde yol kenarında bulunan genç kız olayında 1 kişi tutuklandı
Yerli otomobil böyle üretilecek! Cumhurbaşkanı Erdoğan "Hayırlı olsun" deyip paylaştı
Survivor şampiyonu Cemal Can, aylardır uzayan sakallarını kesti! İşte yeni imajı

Hopa ilçesindeki bir çay bahçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çay hasadında oluşabilecek iş gücü açığının yerli kaynaklar içinden karşılanmasına yönelik Valilik koordinesinde hayata geçirilen proje çerçevesinde program düzenlendi.

Burada konuşan Vali Yılmaz Doruk, bu projeyle çay hasadında işçi bulmakta zorlanan üreticilere iç gücü desteği sağlanırken, bir yandan da dar gelirli ve işsiz vatandaşlara istihdam sağlandığını söyledi.

Vali Doruk, bölge için en önemli tarım ürünlerinin başında gelen çay hasadında pandemi sürecinde iş gücü açığı yaşanacağı düşüncesiyle bu projeyi hayata geçirdiklerini belirtti.

Çay toplama eğitimi alan işçilerin, dar gelirli ve iş arayan vatandaşlardan seçildiğini anlatan Doruk, şöyle devam etti:

"Projeyle hem kendi insanımıza iş kapısı sağladık, hem de üreticinin iç gücü ihtiyacını karşıladık. Çay, bölge insanımızın en önemli gelir kaynağı. Bu ekonomik değerin pandemi sürecinde zarar görmesini istemiyoruz. Bizler de devlet olarak yerli iş gücünü desteklemek adına gerekli adımları attık. Bu kapsamda vatandaşlarımızı eğiterek çay toplamayı kolaylaştıracak çeşitli ekipman desteklerinde bulunduk. Böylece burada oluşacak ekonomik değerin ülkemiz içinde kalmasını ve kendi vatandaşımızın bundan ek gelir sağlamasını amaçladık."

Proje çerçevesinde işçi ve üreticilere 75 bin lira tutarında ekipman dağıtıldığını bildiren Doruk, teşviklerle projeden faydalananların yaklaşık 1 milyon 500 bin lira ek gelir elde ettiğini kaydetti.

Konuşmaların ardından proje kapsamında eğitim alan 110 işçi ve üreticiye sertifika ile şarjlı çay toplama makinesi, çay makası, tulum, çizme, yağmurluk gibi ekipman ve malzeme dağıtımı yapıldı.

Etkinlik, Vali Doruk'un işçilerle bahçede çay toplamasının ardından sona erdi.

Programa Hopa Kaymakamı Abdurrezzak Canpolat, Hopa Belediye Başkanı Taner Ekmekçi, İl Tarım ve Orman Müdürü Dursun Okur, bazı kurum müdürleri, çay üreticileri ve işçiler katıldı.

Artvin, İşçi, Hopa, Çay, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 16:31 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika ekonomi: Artvin'de çay hasadına yerli iş gücü desteği - Son Dakika Ekonomi
YORUMLAR

Son Dakika

22:11 Baygın halde yol kenarında bulunan genç kız olayında 1 kişi tutuklandı 21:34 Yerli otomobil böyle üretilecek! Cumhurbaşkanı Erdoğan "Hayırlı olsun" deyip paylaştı 21:30 Survivor şampiyonu Cemal Can, aylardır uzayan sakallarını kesti! İşte yeni imajı 20:37 Erzurumlular, Süper Lig'e yükselmelerinin ardından şehirde kutlamalar yaptı 20:27 G.Saray-Göztepe maçı başladı! Canlı anlatım 20:19 8 gündür aranan anne ve oğlunun cesedi kuyuda bulundu 20:09 Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 3 günde en çok ve en az vakanın görüldüğü illeri paylaştı 20:01 Üvey kardeşlerin "ev yapma" tartışması kanlı bitti: 1 ölü, 2'si ağır 4 yaralı 19:19 Basra sıcak hava dalgası geliyor! İşte 15 ilde beklenen sıcaklık değerleri 19:04 46 yaşındaki Hande Ataizi, bikinili pozuyla göz kamaştırdı 18:59 Polisi şehit eden 4. şüpheli de yakalandı: 75 ayrı suç kaydı var 18:28 Bodrum'da tatil yapan Ebru Polat, siyah bikinisiyle ortalığı kasıp kavurdu 17:34 Bakan Varank'tan yerli otomobil ile ilgili açıklama: Fiyatı rekabetçi olacak 16:59 Almanya'da ezanı tencere çalarak protesto eden kişi tutuklandı 16:58 Koronavirüs aşısıyla ilgili müjdeli haberi Türk profesör verdi: Son aşamaya gelindi
Baygın halde yol kenarında bulunan genç kız olayında 1 kişi tutuklandı
22:11
Yerli otomobil böyle üretilecek! Cumhurbaşkanı Erdoğan "Hayırlı olsun" deyip paylaştı
21:34
Survivor şampiyonu Cemal Can, aylardır uzayan sakallarını kesti! İşte yeni imajı
21:30
Erzurumlular, Süper Lig'e yükselmelerinin ardından şehirde kutlamalar yaptı
20:37
G.Saray-Göztepe maçı başladı! Canlı anlatım
20:27
8 gündür aranan anne ve oğlunun cesedi kuyuda bulundu
20:19
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 3 günde en çok ve en az vakanın görüldüğü illeri paylaştı
20:09
Üvey kardeşlerin "ev yapma" tartışması kanlı bitti: 1 ölü, 2'si ağır 4 yaralı
20:01
Basra sıcak hava dalgası geliyor! İşte 15 ilde beklenen sıcaklık değerleri
19:19
46 yaşındaki Hande Ataizi, bikinili pozuyla göz kamaştırdı
19:04
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2020 23:00:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika ekonomi: Artvin'de çay hasadına yerli iş gücü desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]