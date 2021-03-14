Son dakika... Elazığ'da jandarmanın yol kenarında bulduğu yaralı şahin tedavi edildi - Son Dakika

Elazığ'da jandarma ekipleri yol kenarında buldukları yaralı şahinin tedavi olmasını sağladı.

Elazığ'ın Akçakiraz beldesinde, yol kenarında ölmek üzere olan yaralı şahinin yardımına önleyici kolluk devriyesinde olan jandarma ekipleri yetişti.

Sağ kanadında kırık bulunan, soğuktan ve açlıktan bitkin haldeki yaralı kuş, jandarma ekiplerince besledikten sonra tedavi için Hayvan Hastanesine teslim edildi. Tedavi edilen kuşun bakımı sürüyor.