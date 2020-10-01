Son dakika... Emine Erdoğan'dan 'Salda' açıklaması - Son Dakika

Son dakika... Emine Erdoğan'dan 'Salda' açıklaması

Son dakika habere göre CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Çevre ve Tabiat Varlıkları Kurulu'nun verdiği tavsiye doğrultusunda Salda Gölü için alınan kararları tebrik etti.

Son dakika... Emine Erdoğan'dan 'Salda' açıklaması, System.String[]

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Çevre ve Tabiat Varlıkları Kurulu'nun verdiği tavsiye doğrultusunda Salda Gölü için alınan kararları tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Twitter hesabından Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un "Ülkemizin eşsiz güzelliklerinden, tabiat harikamız Salda Gölü'nü korumak için aldığımız tedbirlerin kapsamını genişlettik. 15 Ekim itibarıyla Salda Gölü'nün Beyaz Adalar bölgesinde göle girilmemesi, yüzülmemesi ve plajın kullanılmaması kararını aldık" açıklamasını paylaştı.Erdoğan, kendi açıklamasında ise alınan kararı tebrik ederek, "Çevre ve Tabiat Varlıkları Kurulu'nun tavsiyesi doğrultusunda alınan bu kararı tebrik ediyor, benzeri doğal güzelliklerimizin layıkıyla korunması konusunda azami titizlik gösterilmesini temenni ediyorum" ifadesini kullandı.


Son dakika... Emine Erdoğan'dan 'Salda' açıklaması

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Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 12:42 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Emine Erdoğan'dan 'Salda' açıklaması - Son Dakika


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