Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 3,92 ile "Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF", yüzde 3,64 ile "HEM Altın Katılım EYF" ve yüzde 3,55 ile "VEM Altın Katılım EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,055099 -3,92 HEM Altın Katılım EYF 0,033616 -3,64 VEM Altın Katılım EYF 0,057248 -3,55 ZEM Altın Katılım EYF 0,054968 -3,52 Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF 0,017701 -3,46 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,053571 -3,45 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,052378 -3,44 NN Hay. Em. Altın EYF 0,033396 -3,39 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,053515 -3,39 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,053218 -3,38 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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