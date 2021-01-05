Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan, korona virüse yakalandı - Son Dakika

Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan, korona virüse yakalandı

05.01.2021 20:06
Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan, korona virüse yakalandı, System.String[]

İngiltere'nin başkenti Londra'da ayağından ameliyat olan Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan'ın korona virüse yakalandı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da ayağından ameliyat olan Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan'ın korona virüse yakalandı.

Geçtiğimiz 3 Ocak tarihinde İngiltere'nin başkenti Londra'da ayağından ameliyat olan Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan'ın Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığı açıklandı. Ermenistan Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı, yıllık izin kapsamında yeni yılı ailesi ve torunlarıyla birlikte Londra'da karşıladı. Sarkisyan, 3 Ocak'ta bacağından ameliyat oldu, ameliyat başarılı geçti. Ancak Cumhurbaşkanında korona virüs belirtilerinin ortaya çıkmasının ardından yapılan testin sonucu pozitif çıktı" denildi.

(Erhan Altıparmak/İHA)

Tigran Sarkisyan, Koronavirüs, İngiltere, Londra, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan, korona virüse yakalandı - Son Dakika


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