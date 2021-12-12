Son dakika... Erzurum'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı - Son Dakika

Kazada sürücü Peker hayatını kaybetti, diğer sürücü Eren ile iki otomobildeki 8 yaralı, ambulanslarla Hınıs Şehit Yavuz Yürekseven Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Erzurum 'un Hınıs ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, biri ağır 9 kişi yaralandı.

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