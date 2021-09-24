Üye Girişi
Son dakika haber... Eski CHP Ümraniye Gençlik başkanının yargılandığı cinsel saldırı davası - Son Dakika

Son dakika haber... Eski CHP Ümraniye Gençlik başkanının yargılandığı cinsel saldırı davası

24.09.2021 13:58
Son dakika haber... Eski CHP Ümraniye Gençlik başkanının yargılandığı cinsel saldırı davası, System.String[]

Son dakika gelişmesine göre DUDULLU'da 20 yaşındaki D.A.'ya cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla 5 yıla kadar hapis istenen Eski CHP Ümraniye Gençlik Kolları Başkanı G.Ö.A.'nın yargılanmasına devam edildi.

DUDULLU'da 20 yaşındaki D.A.'ya cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla 5 yıla kadar hapis istenen  Eski CHP Ümraniye Gençlik Kolları Başkanı G.Ö.A.'nın yargılanmasına devam edildi. Davda dinlenen tanık, D.A.'nın arkadaşının, "Biz önümüzdeki günlerde gençlik kollarını öyle bir karıştıracağız ki G.Ö.A. koltuğundan olacak" şeklinde söz söylediğini duyduğunu söyledi. Tanığın beyanlarını kabul etmediğini belirten  D.A. ise, "Namus bu kadar kolay bir kavram mı? Ben siyasi bir olay için namusumu bu şekilde ortaya koymam" dedi. Mahkeme, mütalaasını hazırlamak üzere dosyanın savcıya gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.  Anadolu 25. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya  D.A. ve avukatı Orkun Cam Kumkuoğlu katıldı. Duruşmada tutuksuz sanık G.Ö.A.'nın avukatı da hazır bulundu.

SANIĞIN KENDİSİNİ TACİZ ETTİĞİNDEN BAHSETMİŞTİ

Tanık olarak dinlenen Uğur Sağır, sanık ve müştekinin arkadaşları olduğunu belirterek "Geçen yıl yaz ayları içerisinde bir kafede müşteki D.A. ile buluştuğumuzda sanığın kendisini taciz ettiğinden bahsetmişti. Bunun dışında bir ayrıntı vermedi. Daha sonra aynı günün akşamında ben sanıklar bir araya geldim. Bulunduğumuz ortam kafe tarzı bir yerdi, kalabalıktı. Burada D.A. yoktu. Sanığa D.A.'nın iddialarını sorduğumda, sanık iddiaları reddetti. Bunun sonrasında başka bir kafede tekrar taraflarla bir araya geldim. Gene ortam kalabalıktı. Gözlemlediğim kadarıyla bu ortamda katılan ile sanık herhangi bir suretle iletişime geçmediler. Başkaca olumsuz bir durum yaşanmadı" dedi.

BAYAN OLMAM NEDENİYLE ZARAR GÖREBİLECEĞİMDEN BAHİSLE KONUŞMALAR YAPILDI

Tanık Sağır'ın beyanlarına karşı söz alan şikayetçi D.A. kafede geçen söz konusu görüşmeye tanığın teklifi üzerine gittiğini, tanığın buluşmaya yalnız gelmesini istediğini ancak ısrara rağmen görüşmeye arkadaşıyla gittiğini kaydetti. D.A. yaşadığı olayın hayatındaki en kötü gün olduğunu belirterek "Gittiğimde ortam kalabalıktı, hatta benimle yalnız görüşmek istediler. Bu görüşme esnasında böyle bir oluşmuşsa bile şikayetçi olmamam gerektiğini, yoksa bayan olmam nedeniyle zarar görebileceğimden bahisle konuşmalar yapıldı. Devamında ben bu ortamdan ayrılmak istedim" ifadelerini kullandı.

MÜŞTEKİNİN ARKADAŞI SANIĞIN KOLTUĞUNDAN OLACAĞINI SÖYLEDİBir başka tanık Erdem Kaya ise D.A.'nın 2020 yılının Nisan ayında söz konusu taciz olayından kendisine telefonda bahsettiğini fakat ayrıntı vermediğini belirtti. Tanık Kaya şöyle devam etti: "Ben de bunun üzerine 'G.Ö.A.'dan hesap sorayım' dedim. Bunun üzerine D.A. 'Güven durumu yalanlar, ben sıkıntıya düşerim' diyerek G.Ö.A. ile görüşmemi istedi. Bu görüşmeden yaklaşık bir ay kadar sonra D.A. sanık ile buluştuğunu söyledi. Ben de neden görüştüğünü sorduğumda D.A. 'Konunun uzamasını istemiyorum' dedi."Tanık Kaya, olaydan bir süre sonra kafe ortamında müşteki D.A.'nın bir arkadaşının "Biz önümüzdeki günlerde gençlik kollarını öyle bir karıştıracağız ki G.Ö.A. koltuğundan olacak" şeklinde söz söylediğini duyduğunu söyledi.

NAMUS BU KADAR KOLAY BİR KAVRAM MI?Bunun üzerine tekrar söz alan D.A. gözyaşlarını tutamayarak "Namus bu kadar kolay bir kavram mı? Ben siyasi bir olay için namusumu bu şekilde ortaya koymam" dedi.  D.A.'nın konuştuğu esnada, tanık Kaya'nın başını sallayarak D.A.'ya bakması üzerine Avukat Orkun Kumkuoğlu müvekkiline yönelik tehdit içeren baş sallama hareketi yapıldığını öne sürerek tepki gösterdi. Cumhuriyet savcısı da bu sırada söz alarak müştekinin beyanda bulunduğu sırada tanığın ona doğru bakarak aşağı yukarı şekilde kafa salladığının görüldüğünü duruşma tutanağına yazdırdı.

DOSYA MÜTALAASINI HAZIRLAMASI İÇİN SAVCIYA GÖNDERİLDİAra kararını açıklayan mahkeme, dosyanın esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için savcıya gönderilmesine karar verdi. Duruşma ertelendi.

İDDİANAMEDENAnadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede sanık G.Ö.A.'nın 12 Mart 2020'de Dudullu Tepesi'nde müşteki D.A.'ya cinsel saldırıda bulunduğu anlatılıyor.İddianamede sanık G.Ö.A.'nın "Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırıö suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapsi isteniyor.


- İstanbul

Cumhuriyet Halk Partisi, Ümraniye, Mahkeme, Taciz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Eski CHP Ümraniye Gençlik başkanının yargılandığı cinsel saldırı davası - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Aşı söylemleriyle gündeme gelen Fatih Erbakan 14:38 Aşı söylemleriyle gündeme gelen Fatih Erbakan "Bebeklere aşı" iddiasını değerlendirdi: Bu apaçık bir suç itirafı Galatasaray'da rakamlar korkunç! Duran top istatistiklerinde ligin en kötüsü oldu 14:19 Galatasaray'da rakamlar korkunç! Duran top istatistiklerinde ligin en kötüsü oldu 9 yaşında yaşamını yitiren oğluyla fotoğrafını paylaşan Ebru Şallı'dan yürek parçalayan mesaj 14:01 9 yaşında yaşamını yitiren oğluyla fotoğrafını paylaşan Ebru Şallı'dan yürek parçalayan mesaj
Senem Kuyucuoğlu, sevgilisi ile dudak dudağa poz verdi 13:30 Senem Kuyucuoğlu, sevgilisi ile dudak dudağa poz verdi Esnafı ziyaret eden Bağcılar Başkanı Lokman Çağırıcı'ya çözüm önerisi: Aracıları ortadan kaldırın 13:17 Esnafı ziyaret eden Bağcılar Başkanı Lokman Çağırıcı'ya çözüm önerisi: Aracıları ortadan kaldırın Paralarını duayla okutmak isterken 16 bin 500 TL'sini dolandırıcılara kaptırdı 12:53 Paralarını duayla okutmak isterken 16 bin 500 TL'sini dolandırıcılara kaptırdı
Tüm biletler satıldı! Ajax, temsilcimiz Beşiktaş'a karşı kapalı gişe oynayacak 12:12 Tüm biletler satıldı! Ajax, temsilcimiz Beşiktaş'a karşı kapalı gişe oynayacak Cansız bedeni ormanda ağaca asılı olarak bulundu! 16 yaşındaki Arda'nın ölümünde çanta detayı dikkat çekti 12:00 Cansız bedeni ormanda ağaca asılı olarak bulundu! 16 yaşındaki Arda'nın ölümünde çanta detayı dikkat çekti

Son Dakika Haberleri
14:42 Barcelona'ya giden 17'lik Emre Demir'in hikayesi gençlere ilham oldu
14:38 Aşı söylemleriyle gündeme gelen Fatih Erbakan "Bebeklere aşı" iddiasını değerlendirdi: Bu apaçık bir suç itirafı
14:26 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Artan vakalarla ilgili Bakanıma 'Bu konuyu Bilim Kurulu'nda farklı bir yere taşımanız lazım' dedim
14:18 Galatasaray'da rakamlar korkunç! Duran top istatistiklerinde ligin en kötüsü oldu
14:01 9 yaşında yaşamını yitiren oğluyla fotoğrafını paylaşan Ebru Şallı'dan yürek parçalayan mesaj
13:58 Dünyanın en önemli yazarlarından Paulo Coelho, yeni kitabını Mete Gazoz'a adadı
13:58 Son Dakika! Erdoğan'dan ABD Başkanı Joe Biden'a eleştiri: Daha önce hiçbir liderle bu durumu yaşamadım
13:25 İtalya'ya transfer olan Ebrar Karakurt, Türkiye'deki fiyatlara gönderme yaptı
13:23 Bitcoin yüzde 5 düşüşle 42 bin dolara geriledi
13:18 İsrailli gıda firması, aromalı çekirge şekerlemelerini süpermarketlerde satışa sunacak
Barcelona'ya giden 17'lik Emre Demir'in hikayesi gençlere ilham oldu Barcelona'ya giden 17'lik Emre Demir'in hikayesi gençlere ilham oldu         
14:42
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Artan vakalarla ilgili Bakanıma 'Bu konuyu Bilim Kurulu'nda farklı bir yere taşımanız lazım' dedim Son Dakika! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Artan vakalarla ilgili Bakanıma 'Bu konuyu Bilim Kurulu'nda farklı bir yere taşımanız lazım' dedim         
14:27
Ağabeyi tarafından bıçaklanan gencin yaralı halde kaçış anı kamerada Ağabeyi tarafından bıçaklanan gencin yaralı halde kaçış anı kamerada         
14:10
Son Dakika! Erdoğan'dan ABD Başkanı Joe Biden'a eleştiri: Daha önce hiçbir liderle bu durumu yaşamadım Son Dakika! Erdoğan'dan ABD Başkanı Joe Biden'a eleştiri: Daha önce hiçbir liderle bu durumu yaşamadım         
13:58
İtalya'ya transfer olan Ebrar Karakurt, Türkiye'deki fiyatlara gönderme yaptı İtalya'ya transfer olan Ebrar Karakurt, Türkiye'deki fiyatlara gönderme yaptı         
13:26
Biri 19, diğeri 21 yaşında nişanlı çift, trafik kazasında hayatını kaybetti Biri 19, diğeri 21 yaşında nişanlı çift, trafik kazasında hayatını kaybetti         
13:10
Şehirli veteriner, köyüne dönüp badem yetiştirmeye başladı! Yıllık kazancı bir hayli yüksek Şehirli veteriner, köyüne dönüp badem yetiştirmeye başladı! Yıllık kazancı bir hayli yüksek         
12:49
Estetik için gittiği doktorda kanser olduğunu öğrendi! Bir dönemin en popüler ismi Pınar Eliçe, yaşadıklarını anlattı Estetik için gittiği doktorda kanser olduğunu öğrendi! Bir dönemin en popüler ismi Pınar Eliçe, yaşadıklarını anlattı         
12:07
İstanbul'un göbeğinde korkutan görüntü; ölü kediyi boyayıp pencereye astı İstanbul'un göbeğinde korkutan görüntü; ölü kediyi boyayıp pencereye astı         
11:56
Son dakika magazin haberleri! Son yaşanan magazin olayları Son dakika magazin haberleri! Son yaşanan magazin olayları         
11:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası zincir marketlerin hisselerinde düşüş yaşandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası zincir marketlerin hisselerinde düşüş yaşandı         
11:51
Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ı favorilerinden çıkardı! Yaşanan sakatlıklar şampiyonluk yarışında fikrini değiştirdi Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ı favorilerinden çıkardı! Yaşanan sakatlıklar şampiyonluk yarışında fikrini değiştirdi         
11:28
Murat Ülker, zincir marketlere yönelik Murat Ülker, zincir marketlere yönelik "fahiş fiyat" suçlamaları hakkında konuştu: Milletin aklıyla alay etmeyin         
11:18
300 yaşında olduğu iddia edilen Pakistanlı kadının sosyal medyayı ikiye böldü 300 yaşında olduğu iddia edilen Pakistanlı kadının sosyal medyayı ikiye böldü         
10:14
Büyük tepki çeken kreşteki görüntüler sonrası cezalar belli oldu: 10 ay 15 gün hapis cezası Büyük tepki çeken kreşteki görüntüler sonrası cezalar belli oldu: 10 ay 15 gün hapis cezası         
09:05
Fenomen doktor Berika Demir'in estetiksiz hali şoke etti Fenomen doktor Berika Demir'in estetiksiz hali şoke etti         
18:53
5 günlük evli çiftin kavgası ölümle bitti 5 günlük evli çiftin kavgası ölümle bitti         
15:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2021 14:50:58. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber... Eski CHP Ümraniye Gençlik başkanının yargılandığı cinsel saldırı davası - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement