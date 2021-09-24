Son dakika haber... Eski CHP Ümraniye Gençlik başkanının yargılandığı cinsel saldırı davası - Son Dakika

DUDULLU'da 20 yaşındaki D.A.'ya cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla 5 yıla kadar hapis istenen Eski CHP Ümraniye Gençlik Kolları Başkanı G.Ö.A.'nın yargılanmasına devam edildi. Davda dinlenen tanık, D.A.'nın arkadaşının, "Biz önümüzdeki günlerde gençlik kollarını öyle bir karıştıracağız ki G.Ö.A. koltuğundan olacak" şeklinde söz söylediğini duyduğunu söyledi. Tanığın beyanlarını kabul etmediğini belirten D.A. ise, "Namus bu kadar kolay bir kavram mı? Ben siyasi bir olay için namusumu bu şekilde ortaya koymam" dedi. Mahkeme, mütalaasını hazırlamak üzere dosyanın savcıya gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi. Anadolu 25. Asliye Ceza Mahkemesi 'ndeki duruşmaya D.A. ve avukatı Orkun Cam Kumkuoğlu katıldı. Duruşmada tutuksuz sanık G.Ö.A.'nın avukatı da hazır bulundu.

SANIĞIN KENDİSİNİ TACİZ ETTİĞİNDEN BAHSETMİŞTİ

Tanık olarak dinlenen Uğur Sağır, sanık ve müştekinin arkadaşları olduğunu belirterek "Geçen yıl yaz ayları içerisinde bir kafede müşteki D.A. ile buluştuğumuzda sanığın kendisini taciz ettiğinden bahsetmişti. Bunun dışında bir ayrıntı vermedi. Daha sonra aynı günün akşamında ben sanıklar bir araya geldim. Bulunduğumuz ortam kafe tarzı bir yerdi, kalabalıktı. Burada D.A. yoktu. Sanığa D.A.'nın iddialarını sorduğumda, sanık iddiaları reddetti. Bunun sonrasında başka bir kafede tekrar taraflarla bir araya geldim. Gene ortam kalabalıktı. Gözlemlediğim kadarıyla bu ortamda katılan ile sanık herhangi bir suretle iletişime geçmediler. Başkaca olumsuz bir durum yaşanmadı" dedi.

BAYAN OLMAM NEDENİYLE ZARAR GÖREBİLECEĞİMDEN BAHİSLE KONUŞMALAR YAPILDI

Tanık Sağır'ın beyanlarına karşı söz alan şikayetçi D.A. kafede geçen söz konusu görüşmeye tanığın teklifi üzerine gittiğini, tanığın buluşmaya yalnız gelmesini istediğini ancak ısrara rağmen görüşmeye arkadaşıyla gittiğini kaydetti. D.A. yaşadığı olayın hayatındaki en kötü gün olduğunu belirterek "Gittiğimde ortam kalabalıktı, hatta benimle yalnız görüşmek istediler. Bu görüşme esnasında böyle bir oluşmuşsa bile şikayetçi olmamam gerektiğini, yoksa bayan olmam nedeniyle zarar görebileceğimden bahisle konuşmalar yapıldı. Devamında ben bu ortamdan ayrılmak istedim" ifadelerini kullandı.

MÜŞTEKİNİN ARKADAŞI SANIĞIN KOLTUĞUNDAN OLACAĞINI SÖYLEDİBir başka tanık Erdem Kaya ise D.A.'nın 2020 yılının Nisan ayında söz konusu taciz olayından kendisine telefonda bahsettiğini fakat ayrıntı vermediğini belirtti. Tanık Kaya şöyle devam etti: "Ben de bunun üzerine 'G.Ö.A.'dan hesap sorayım' dedim. Bunun üzerine D.A. 'Güven durumu yalanlar, ben sıkıntıya düşerim' diyerek G.Ö.A. ile görüşmemi istedi. Bu görüşmeden yaklaşık bir ay kadar sonra D.A. sanık ile buluştuğunu söyledi. Ben de neden görüştüğünü sorduğumda D.A. 'Konunun uzamasını istemiyorum' dedi."Tanık Kaya, olaydan bir süre sonra kafe ortamında müşteki D.A.'nın bir arkadaşının "Biz önümüzdeki günlerde gençlik kollarını öyle bir karıştıracağız ki G.Ö.A. koltuğundan olacak" şeklinde söz söylediğini duyduğunu söyledi.

NAMUS BU KADAR KOLAY BİR KAVRAM MI?Bunun üzerine tekrar söz alan D.A. gözyaşlarını tutamayarak "Namus bu kadar kolay bir kavram mı? Ben siyasi bir olay için namusumu bu şekilde ortaya koymam" dedi. D.A.'nın konuştuğu esnada, tanık Kaya'nın başını sallayarak D.A.'ya bakması üzerine Avukat Orkun Kumkuoğlu müvekkiline yönelik tehdit içeren baş sallama hareketi yapıldığını öne sürerek tepki gösterdi. Cumhuriyet savcısı da bu sırada söz alarak müştekinin beyanda bulunduğu sırada tanığın ona doğru bakarak aşağı yukarı şekilde kafa salladığının görüldüğünü duruşma tutanağına yazdırdı.

DOSYA MÜTALAASINI HAZIRLAMASI İÇİN SAVCIYA GÖNDERİLDİAra kararını açıklayan mahkeme, dosyanın esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için savcıya gönderilmesine karar verdi. Duruşma ertelendi.

İDDİANAMEDENAnadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede sanık G.Ö.A.'nın 12 Mart 2020'de Dudullu Tepesi'nde müşteki D.A.'ya cinsel saldırıda bulunduğu anlatılıyor.İddianamede sanık G.Ö.A.'nın "Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırıö suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapsi isteniyor.

- İstanbul