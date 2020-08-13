Son dakika! EÜ'de kenevir üretimi için bilimsel çalışmalar sürüyor

Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi (ASAM) Kendir Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi Yalçın Koçak ve beraberindeki heyeti ağırlayan Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, kenevir üretimi konusunda proje bazlı önemli çalışmalar sürdürdüklerini belirtti.

ASAM Kendir Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi Yalçın Koçak ve beraberindeki heyet Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak'ı ziyaret etti. Son yıllarda stratejik bir tarım ürünü olarak ülke gündeminde yer alan kenevir üretiminin yaygınlaştırılmasının konuşulduğu ziyarette Rektör Budak, bu konuda üniversite olarak proje bazlı önemli çalışmalar sürdürdüklerini söyledi. ASAM Kendir Enstitüsü Yönetim Kurulu üyesi Yalçın Koçak, Gazeteci Yalçın Bayer, Halis Köse, Nevzat Kaşifoğlu, İsmail Tokalak, Prof. Dr. Turgut Göksoy, Turgay Koçak, Hasan Gemici ve Faik Tuncay'dan oluşan heyetin ziyaretinde kenevir konusunda sürdürülen çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantıda konuşan Rektör Budak, uzun yıllar üretimi ihmal edilmiş olan kenevirin tarımsal endüstri için büyük önemi olduğunu vurgulayarak, "Ege Üniversitesi olarak bu önemli tarım ürününün ülkemizde üretiminin artırılması için bilimsel çalışmalara hız verdik. Ziraat fakültemiz öncülüğünde akademisyenlerimiz önemli çalışmalar yürütüyor" dedi. Rektör Budak, kenevir üretimi konusunda düzenlenecek çalıştaya destek vereceklerini söyledi. Toplantıya Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nedim Koşum, Ziraat Fakültesi Dekanlığı İşletmeler Koordinatörü Prof. Dr. Emre İlker ve Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sıdıka Ekren de katıldı. - İZMİR