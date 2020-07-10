Son Dakika | EYÜPSULTAN'DA MOLOTOFLU KUNDAKLAMA KAMERADA - Son Dakika

Son Dakika | EYÜPSULTAN'DA MOLOTOFLU KUNDAKLAMA KAMERADA

Gelen son dakika haberine göre EYÜPSULTAN'da bir evin molotof kokteyl atılarak kundaklanmasıyla ilgili 8 şüpheli gözaltına alındı.

EYÜPSULTAN'da bir evin molotof kokteyl atılarak kundaklanmasıyla ilgili 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte 4 tabanca, bir pompalı tüfek ele geçirildi. Kundaklama anı güvenlik kameralarına da yansıdı.

Eyüp Sultan ilçesinde 3 Temmuz 2020 tarihinde içinde V.D.'nin bulunduğu bir ev kimliği meçhul kişiler tarafından kundaklandı. Şüpheliler molotof kokteyl atarak kundakladıkları evin alevler içinde kalmasının ardından olay yerinden yaya olarak kaçtı. Yangın çevrede bulunanlar tarafından kısa sürede söndürülmüştü.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından olaydan sonra çalışma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından verilen izinle kundaklama ve adam öldürmeye teşebbüs suçlarını işleyen şüphelilere yönelik fiziki ve teknik takip başlatıldı. Polis kısa sürede kimliklerini tespit ettiği şüphelileri yakalamak için operasyon düzenledi. Operasyonda Barış H.(46), Ozan K.(32), Ahmet Ü.(41), Mustafa A.(38), Ümit G.(30), Hasan G.(31), Enes H.(36), Tuncay B.(27) gözaltına alındı. Polis ekipleri baskın yapılan adreslerdeki aramalarda 4 adet tabanca bir adet pompalı tüfek ele geçirildi.

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Barış H. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eyüp, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 15:03 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | EYÜPSULTAN'DA MOLOTOFLU KUNDAKLAMA KAMERADA - Son Dakika
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