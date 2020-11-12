Son dakika haber | FERİBOTTA TECAVÜZ DAVASI... SANIĞIN 39 YIL HAPSİ İSTENDİ - Son Dakika

Son dakika haber | FERİBOTTA TECAVÜZ DAVASI... SANIĞIN 39 YIL HAPSİ İSTENDİ

12.11.2020 17:55
Son dakika haber | FERİBOTTA TECAVÜZ DAVASI... SANIĞIN 39 YIL HAPSİ İSTENDİ, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre EMİNÖNÜ'nden Harem'e geçtikleri sırada bindiği otobüsten, muavin tarafından annesine göz kulak olacağı söylenerek dışarı çıkarılan zeka engelli 18 yaşındaki kızın tecavüze uğradığı iddia edildi.

EMİNÖNÜ'nden Harem'e geçtikleri sırada bindiği otobüsten, muavin tarafından annesine göz kulak olacağı söylenerek dışarı çıkarılan zeka engelli 18 yaşındaki kızın tecavüze uğradığı iddia edildi.  Annenin olayı öğrenerek şikayetçi olması üzerine tutuklanan otobüs muavini M.E.Ö. hakkında  "Nitelikli cinsel saldırı", "Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 39 yıla kadar istemiyle iddianame düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre, orta derecede zeka geriliği bulunan mağdur kız, annesi ile birlikte Kahta'ya gitmek üzere 11 Ağustos 2020'de otobüse bindi. Daha sonra otobüsün Eminönü'nden Harem'e gitmek üzere feribota geçtiği, araçta annesiyle oturan kız, dışarı çıkmak istedi. Annesi buna izin vermedi. Bu sırada otobüste muavin olan şüpheli M.E.Ö. (34) kıza göz kulak olabileceğini söylemesi üzerine anne bunu kabul etti. Kızı otobüsten çıkaran şüpheli, vapurun asansöründe zorla kıyafetlerini çıkardıktan sonra cinsel saldırıda bulundu. Kız korkarak bağırdı, sonrasında da annesinin yanına döndü. Otobüs seyir halindeyken bir süre sonra annesine lavabo ihtiyacı olduğunu söyledi. Kızıyla birlikte lavaboya giden anne kızının istismara uğradığını anladı. Ne olduğunu sorduğunda ise kızı olanları anlattı. Müşteki annenin şikayeti üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında ifade veren şüpheli M.E.Ö. suçlamaları kabul etmedi. Adli Tıp Kurumu tarafından mağdur kız hakkında rapor düzenlenen raporda cinsel istismar izleri tespit edildi.

13 Ağustos 2020'de Kahta'da tutuklanan şüpheli M.E.Ö. hakkında "Nitelikli cinsel saldırı", "Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 24 yıldan 39 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. Şüpheli M.E.Ö, önümüzdeki günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşına çıkacak.


- İstanbul

Eminönü, Engelli, Harem, Kız, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | FERİBOTTA TECAVÜZ DAVASI... SANIĞIN 39 YIL HAPSİ İSTENDİ - Son Dakika


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