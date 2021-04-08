Son dakika... Ferizli İlçe Devlet Hastanesinde 3 uzman doktor göreve başladı

Son dakika gündem haberi... Sakarya'da Ferizli İlçe Devlet Hastanesine atanan 3 uzman doktor görevlerine başladı.

Sakarya'da Ferizli İlçe Devlet Hastanesine atanan 3 uzman doktor görevlerine başladı. Başhekim Uz. Dr. Samet Kaymaz, yaptığı açıklamada, ilçe halkına en iyi hizmeti sunmak için İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde hekim sayısını artırmaya çalıştıklarını söyledi. Dahiliye Hekimliği Uzmanı Uz. Dr. Betül Toru, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uz. Dr. Murat Sağlam ve Aile Hekimliği Uzmanı Uz. Dr. Ahmet Emre Bahadır'ın da hastanelerine atandığı aktaran Kaymaz, hastaların MHRS ve Alo 182 hattından randevu alarak muayene olabileceğini kaydetti.

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