YANGIN 3 SAATTE KONTROL ALTINA ALINARAK SÖNDÜRÜLDÜ

İzmir'in Foça İlçesinde yerleşim yerlerine yakın makilik ve kuru otlarla kaplı alanda çıkan yangın, Orman Bölge Müdürlüğü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Foça İtfaiye Grubu'na mensup çok sayıda ekibin müdahalesi ile yaklaşık 3 saat sonra kontrol altına alındı. Bölgede yapılan soğutma çalışmalarının ardından yangın tamamen söndürüldü.

Seyfi GÜL/FOÇA, (İzmir),