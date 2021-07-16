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Son Dakika | Foça'da makilik alanda yangın (2) - Son Dakika

Son Dakika | Foça'da makilik alanda yangın (2)

16 Temmuz 2021 Cuma 03:55
Son Dakika | Foça'da makilik alanda yangın (2), System.String[]

Son dakika gündem haberi... YANGIN 3 SAATTE KONTROL ALTINA ALINARAK SÖNDÜRÜLDÜİzmir'in Foça İlçesinde yerleşim yerlerine yakın makilik ve kuru otlarla kaplı alanda çıkan yangın, Orman Bölge Müdürlüğü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Foça İtfaiye Grubu'na mensup çok sayıda ekibin müdahalesi ile yaklaşık 3 saat sonra...

YANGIN 3 SAATTE KONTROL ALTINA ALINARAK SÖNDÜRÜLDÜ

İzmir'in Foça İlçesinde yerleşim yerlerine yakın makilik ve kuru otlarla kaplı alanda çıkan yangın, Orman Bölge Müdürlüğü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Foça İtfaiye Grubu'na mensup çok sayıda ekibin müdahalesi ile yaklaşık 3 saat sonra kontrol altına alındı. Bölgede yapılan soğutma çalışmalarının ardından yangın tamamen söndürüldü.

Seyfi GÜL/FOÇA, (İzmir),


İzmir Büyükşehir Belediyesi, Orman Bölge Müdürlüğü, Yangın, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Foça'da makilik alanda yangın (2) - Son Dakika


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