Son dakika! Fransa Başbakanı Castex yeni bir suç türünün tanınmasını istedi - Son Dakika

Son dakika! Fransa Başbakanı Castex yeni bir suç türünün tanınmasını istedi

20.10.2020 21:47
Son dakika! Fransa Başbakanı Castex yeni bir suç türünün tanınmasını istedi, System.String[]

Son dakika haberine göre Fransa Başbakanı Jean Castex kafası kesilerek öldürülen öğretmen Samuel Paty olayının ardından "sosyal medya üzerinden kişisel bilgi paylaşarak başkasının hayatını tehlikeye atma" suçunun tanınması için çalışma başlattıklarını duyurdu.

Fransa Başbakanı Jean Castex kafası kesilerek öldürülen öğretmen Samuel Paty olayının ardından "sosyal medya üzerinden kişisel bilgi paylaşarak başkasının hayatını tehlikeye atma" suçunun tanınması için çalışma başlattıklarını duyurdu.

Fransa'nın başkenti Paris'te başı kesilerek öldürülen öğretmen Samuel Paty olayının ardından hükümet hareket geçti. Paty'nin öldürülmeden önce kişisel bilgilerinin teröriste verildiğinin ortaya çıkmasının ardından konu ile ilgili Ulusal Meclis'te milletvekillerine hitap eden Fransa Başbakanı Jean Castex, yeni bir suç türünün tanınması için çalışma başlattıklarını duyurdu. Castex, sosyal medya üzerinden kişisel bilgi paylaşarak başkasının hayatını tehlikeye atmanın yeni bir suç olarak tanınmasını istediğini ve gerekli çalışmaların başlatıldığını bildirdi. Castex, "Sosyal medyada yaşanan nefret saldırılarını pasif şekilde izleyemeyiz" dedi.

Olayın geçmişi

Fransa'nın başkenti Paris'teki Yvelines'in Conflans-Sainte-Honorine bölgesindeki bir okulun yakınında yerel saatle 17.00'de 18 yaşında ve Moskova doğumlu Çeçen asıllı bir Rus, öğretmen Samuel Paty'i kafasını keserek öldürmüştü. Sığınmacı olarak Fransa'da bulunan saldırganın, saldırı günü saatler öncesinde saldırı mesajını hazırladığı ve öğretmenin fotoğrafını edinerek saldırıyı planladığı açıklanmıştı. Üvey kız kardeşinin Suriye'de DEAŞ terör örgütüne katıldığını aktaran Terör Savcısı Jean François Ricard, uluslararası arama listesinde bulunduğu öğrenilen saldırganın 9 kurşun sıkılarak öldürüldüğünü bildirmişti.

Tarih öğretmeni Paty'in, sınıfta Hz. Muhammed'i aşağılayan Charlie Hebdo karikatürü gösterdiği ve bazı öğrenci ebeveynleri tarafından bu sebeple şikayet edildiği biliniyor. Karikatürü göstermeden önce Müslüman öğrencilerin el kaldırmasını istediği bildirilen öğretmenin daha sonra o öğrencilerin sınıftan çıkmasını istediği, karikatürü Müslüman çocukların çıkmasından sonra gösterdiği iddia edilmişti. İddiaların bir kız öğrencinin tanıklığı ile şikayete dönüşmesi sonrası öğretmen savunmasında öğrencilerine "Müslüman olarak hassasiyeti olan öğrenciler bakmasın" dediğini ifade etmişti. - PARİS

Son dakika! Fransa Başbakanı Castex yeni bir suç türünün tanınmasını istedi

Edouard Philippe, Sosyal Medya, Atama, Jean, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika! Fransa Başbakanı Castex yeni bir suç türünün tanınmasını istedi - Son Dakika


Son Dakika

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