Son dakika! Fransa İçişleri Bakanından yolsuzluktan hüküm giyen Sarkozy'ye "dost" desteği - Son Dakika

Son dakika! Fransa İçişleri Bakanından yolsuzluktan hüküm giyen Sarkozy'ye "dost" desteği

02.03.2021 01:15
Son dakika! Fransa İçişleri Bakanından yolsuzluktan hüküm giyen Sarkozy'ye

Son dakika haberi... Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Fransa'da İçişleri Bakanlığı görevinde bulunmuş, yolsuzluk ve "nüfuzunu yasadışı kullanma" suçundan 3 yıl hapse mahkum edilen eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'ye destek verdi.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Fransa'da İçişleri Bakanlığı görevinde bulunmuş, yolsuzluk ve "nüfuzunu yasadışı kullanma" suçundan 3 yıl hapse mahkum edilen eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'ye destek verdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hükümetinin "aşırı sağ" vitrini olarak görülen Darmanin, eski mevkidaşı Sarkozy'nin hapis cezası almasının akabinde Marsilya'da gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Herkes zor zamanlar geçiren Fransa'nın 'büyük' cumhurbaşkanlarından Nicolas Sarkozy'ye beslediğim dostça saygı ve muhabbeti biliyor. Ülkemize getirdiklerini hiçbir zaman unutmam." diyen Bakan Darmanin, hapis kararı hakkında yorumda bulunmayacağını söyledi.

Darmanin, Sarkozy'nin yargılanma sürecinde de onun dürüstlüğünden şüphe duymadığını belirtmişti.

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, 2014'te açılan yolsuzluk ve "nüfuzunu yasadışı kullanmak" ile suçlandığı "telekulak" davasında, dün 1 yıl tecilli olarak 3 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Paris Ceza Mahkemesi, Sarkozy ile birlikte yargılanan avukatı Thierre Herzog ve yargıç Gilbert Azibert'in de aynı cezayı almalarına hükmetmişti.

Sarkozy, kendisi ile ilgili başlatılan başka bir adli soruşturmaya ilişkin mahkemeden bilgi alabilmek için "nüfuzunu yasadışı kullandığı ve duruşmaların gizliliği ilkesini ihlal ettiği" gerekçesiyle 2014'te dava açılmıştı.

Fransa'da 2007-2012 yıllarında cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Sarkozy hakkında, ayrıca "2007'de cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasını yürütmek için o zamanki Libya lideri Muammer Kaddafi'den yasa dışı maddi destek aldığı ve kampanyayı bu destekle yürüttüğü" iddiasıyla açılan bir davanın yakın zamanda başlaması bekleniyor.

Nicolas Sarkozy, Süleyman Soylu, Yolsuzluk, Fransa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Fransa İçişleri Bakanından yolsuzluktan hüküm giyen Sarkozy'ye 'dost' desteği - Son Dakika


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