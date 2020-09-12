Son Dakika | Futbol: Süper Lig - Son Dakika

Son Dakika | Futbol: Süper Lig

Son dakika haberine göre Stat: Gürsel AkselHakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Esat Sancaktar, Alpaslan DedeşGöztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Atınç Nukan, Alpaslan Öztürk, Berkan Emir, Halil Akbunar, Soner Aydoğdu, Yalçın Kayan, Tripic, Mossoro, BrownYukatel Denizlispor: Cenk Gönen, Lopes, Oğuz Yılmaz,...

Son Dakika | Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Esat Sancaktar, Alpaslan Dedeş

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Atınç Nukan, Alpaslan Öztürk, Berkan Emir, Halil Akbunar, Soner Aydoğdu, Yalçın Kayan, Tripic, Mossoro, Brown

Yukatel Denizlispor: Cenk Gönen, Lopes, Oğuz Yılmaz, Mustafa Yumlu, Bergdich, Aissati, Murawski, Bakalorz, Sacko, Mesanovic, Rodallega

Goller: Dk. 10 Alpaslan Öztürk (Penaltıdan), Dk. 25 Atınç Nukan, Dk. 43 Halil Akbunar (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 9 Rodallega, Dk. 23 Murawski, Dk. 28 Mustafa Yumlu (Yukatel Denizlispor)

Süper Lig'de 2020-2021 sezonu ilk haftasında Göztepe-Yukatel Denizlispor maçının ilk yarısını ev sahibi ekip 3-0 önde tamamladı.

8. dakikada sol kanattan Berkan'ın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Rodallega ile mücadele eden Alpaslan'ın yerde kaldığı pozisyonun ardından hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı 10. dakikada kullanan Alpaslan Öztürk takımını 1-0 öne geçirdi.

16. dakikada sol kanattan Bergdich'in yaptığı ortada kaleci İrfan Can'ın müdahale ettiği top Mesanovic'e kadar gelmesine rağmen bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.

25. dakikada Göztepe farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan Berkan'ın kullandığı köşe vuruşunda ceza alanı içindeki Atınç Nukan, meşin yuvarlağı kafayla filelere gönderdi: 2-0.

43. dakikada ev sahibi ekip bir gol daha buldu. Soner Aydoğdu'nun pasıyla sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Halil Akbunar'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-0.

Karşılaşmanın ilk 45 dakikalık bölümü Göztepe'nin 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Göztepe 2, Yukatel Denizlispor'da 3 yeni oyuncu sahada

Göztepe'nin transfer ettiği isimlerden kaleci İrfan Can Eğribayat ile hücum oyuncusu Brown Ideye, ilk 11'de yer alırken, diğer yeni isimler Dzenan Burekovic, Kubilay Sönmez, Burak Süleyman ve Cherif Ndiaye yedek soyundu.

Maç kadrosunda yer alan Göztepeli futbolcuların isimleri hazırlanan video ile müsabakadan önce aileleri tarafından anons edildi. Sarı-kırmızılı ekibin attığı gollerden sonra da golleri atanların isimleri yine video ile aileleri tarafından ilan edildi.

Hırvat teknik adam Robert Prosinecki ile ilk maçına çıkan Yukatel Denizlispor'da yeni oyuncular kaleci Cenk Gönen, Marvin Bakalorz ve Muris Mesanovic ilk 11'de şans bulurken, diğer transferler Sakıb Aytaç, Özer Özdemir ve Angelo Sagal'ın yanı sıra profesyonel sözleşme imzalanan altyapı oyuncusu Muhammed Eren Kıryolcu da yedekler arasında yer aldı.

Göztepe Kulübünün altyapısından yetişen ve 2004-2005'te sarı kırmızılı ekibin kadrosunda alan Cenk Gönen, eski takımına rakip oldu.

Denizlispor, Atınç Nukan, Cenk Gönen, İrfan Can, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2020 20:55 - Kaynak: AA

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