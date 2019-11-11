Son Dakika Haberleri: SON DAKİKA | Galatasaray'da erken seçim toplantısı
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SON DAKİKA | Galatasaray'da erken seçim toplantısı

6 saat önce

Başkan Mustafa Cengiz, 2.Başkan Abdurrahim Albayrak ve Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın katılacağı toplantıda erken seçim konusu masaya yatırılacak.

SON DAKİKA | Galatasaray'da erken seçim toplantısı, System.String[]

Başkan Mustafa Cengiz, 2.Başkan Abdurrahim Albayrak ve Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın katılacağı toplantıda erken seçim konusu masaya yatırılacak. Hukukçuların da katılacağı zirvede sarı kırmızılı yönetim erken seçim konusunda somut bir karar alacak.


Şu anda Başkan Mustafa Cengiz ve Albayrak'ın gündeminde erken seçim konusu yer alırken yönetim kararı mahkeme yolu ile değil kendisi alıp yeniden Cengiz ve ekibi göreve aday olmayı planlıyor.


Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e 6-0 yenildiği maçın özetini izliyoruz...


Mustafa Cengiz, Yusuf Günay, Galatasaray, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 11:57 
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