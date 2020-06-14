Son Dakika | Galatasaray, Trabzon'a geldi

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Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: Bazı futbolcularla yollarımızı ayıracağız

Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında 1. kanal gerilimi: Herkes haddini bilecek

Çıplak halde yaptığı antrenmanla olay olan güzel sporcu ringlere dönüyor

Yayıncı kuruluş beIN Sports, röportajları sosyal mesafeye göre yaptı

Rıdvan Dilmen'den ilginç Emre Belözoğlu iddiası: İlk 11'i o belirlemiştir, kendini de oyuna sokmuştur