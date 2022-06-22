Son dakika haberleri | GAZİANTEP - Tırla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi

Gaziantep'te tırla otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 6 kişi yaralandı.
Ömer Öztunç idaresindeki 06 CGE 443 plakalı otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda, Kadir K. yönetimindeki 27 AGF 302 plakalı tırla çarpıştı.
Sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Öztunç'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken otomobilde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan 6 yaralıdan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Öztunç'un cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
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