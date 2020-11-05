Giresun'da bulunamayan kayıp 4 kişi için gıyabi cenaze namazı kılındı - Son Dakika

Giresun'da bulunamayan kayıp 4 kişi için gıyabi cenaze namazı kılındı

05.11.2020 14:26

Giresun'da bulunamayan kayıp 4 kişi için gıyabi cenaze namazı kılındı Giresun'da yaşanan sel afetinde kaybolan ve 75 gündür bulunamayan 4 kişi için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Giresun'da bulunamayan kayıp 4 kişi için gıyabi cenaze namazı kılındı

GİRESUN - Giresun'da yaşanan sel afetinde kaybolan ve 75 gündür bulunamayan 4 kişi için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Giresun'da 22 Ağustos akşamı yaşanan sel felaketinde kaybolan ve hala bulunamayan Emine ile eşi Davut Akgün, Umut Cantürk ve Ali Akbulut için Hacı Miktat Camii'nde öğle namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılındı. İl Müftüsü Muhittin Oral'ın kıldırdığı gıyabi cenaze namazına Vali Enver Ünlü, Giresun Belediye Başkan Vekili Hasan Yılmaz, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, siyasi parti temsilcileri, kayıp yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Vali Enver Ünlü kayıp yakınlarına başsağlığı dileyerek aramaların devam edeceğini söyledi.

Vali Ünlü Yaptığı açıklamada, "Arama çalışmalarımız devam edecektir ancak yöntem değiştirerek sürdürülecektir. Bundan sonraki arama çalışmaları ihbar üzerine, şüphe üzerine devam edecektir. Arama çalışmalarında bir ipucu, bir şüphe duyulduğunda o bölgede yoğunlaşacaktır ve arama çalışmalarında komşu illerimiz Gümüşhane, Ordu, Trabzon bize destek vermeye devam edecektir. Bilindiği gibi İzmir'de yaşanan deprem nedeniyle ekiplerimizin bir kısmını buraya gönderdik. Rize'den 5 kişilik JAK Timi gelerek arama çalışmalarına destek vererek sürdürüyor. Dolayısıyla mevsim şartları uygun olduğu şartlarda arama faaliyetleri metot değiştirerek devam etmekte ve edecektir. Ancak iş makinalarıyla dere yataklarında arama çalışmaları yapılmayacaktır. Çünkü yağışın yoğun olduğu bir mevsime giriyoruz. Arama çalışmaları yaparken, yeni bir sel mağduriyetinin yaşanmasını istemeyiz bunun için önlemlerimizi de almalıyız. Sadece mevsim şartlarına uygun yöntemlerle arama çalışmaları sürdürülecektir" dedi.

- "5 askerin şehir,1 iş makinesi operatörünün kaybolduğu menfeze köprü yapılıyor"

Yaşanan sel afetinde menfezin çökmesiyle beş askerin şehit olmasına bir iş makinesi operatörünün ise kaybolmasına neden olan menfezin yerine yapılacak köprünün yıl sonundan önce tamamlanacağını da ifade eden Vali Enver Ünlü, "Yaşanan sel afeti sonrasında Dereli, Yağlıdere, Espiye, Çaldağ ve Doğankent'te arkadaşlarımız yoğun bir şekilde çalışarak afetin yaralarını bir an önce sarmaya çalışıyor. Bununla birlikte Tirebolu -Doğankent'te yıkılan menfezin yerine köprü yapımı başlatıldı. Sel afetinin üzerinden 2 ay geçti. Bu süre içerisinde böyle bir köprünün bitirilmesini beklemek biraz haksızlık olur diye düşünüyorum çünkü bizim burayı Karayollarına devredeli 20 gün oldu. Ancak yıl sonundan önce köprü tamamlanacaktır" açıklamasında bulundu.

- Olayın geçmişi

22 Ağustos tarihinde Giresun'da yaşanan sel afetinde 5'i Şehit olan Uzman Jandarma olmak üzere 12 kişi hayatını kaybetmiş, 4 kişi ise bulunamamıştı.

Giresun'da bulunamayan kayıp 4 kişi için gıyabi cenaze namazı kılındı
Giresun'da bulunamayan kayıp 4 kişi için gıyabi cenaze namazı kılındı
Giresun'da bulunamayan kayıp 4 kişi için gıyabi cenaze namazı kılındı
Giresun'da bulunamayan kayıp 4 kişi için gıyabi cenaze namazı kılındı
Giresun'da bulunamayan kayıp 4 kişi için gıyabi cenaze namazı kılındı
Giresun'da bulunamayan kayıp 4 kişi için gıyabi cenaze namazı kılındı
Giresun'da bulunamayan kayıp 4 kişi için gıyabi cenaze namazı kılındı
Giresun'da bulunamayan kayıp 4 kişi için gıyabi cenaze namazı kılındı
Giresun'da bulunamayan kayıp 4 kişi için gıyabi cenaze namazı kılındı
Giresun'da bulunamayan kayıp 4 kişi için gıyabi cenaze namazı kılındı
Giresun'da bulunamayan kayıp 4 kişi için gıyabi cenaze namazı kılındı

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Giresun'da bulunamayan kayıp 4 kişi için gıyabi cenaze namazı kılındı - Son Dakika


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