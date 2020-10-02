Son dakika: GTB, Antep urmu dut şurubunu tescilledi - Son Dakika

Son dakika: GTB, Antep urmu dut şurubunu tescilledi

Gelen son dakika haberlerine göre Gaziantep Ticaret Borsası (GTB), UNESCO Gastronomi kenti Gaziantep'in geleneksel lezzetleri arasında yer alan ve özellikle yaz aylarında yaygın olarak tüketilen 'Antep Urmu Dut Şurubunu' coğrafi işaretle tescilledi.

Son dakika: GTB, Antep urmu dut şurubunu tescilledi, System.String[]

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB), UNESCO Gastronomi kenti Gaziantep'in geleneksel lezzetleri arasında yer alan ve özellikle yaz aylarında yaygın olarak tüketilen 'Antep Urmu Dut Şurubunu' coğrafi işaretle tescilledi.

GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, yaptığı açıklamada, Türk Patent ve Marka Kurumunun resmi coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı bülteninin 86. sayısında, 'Urmu Dut Şurubunun', Gaziantep adına tescil edildiğini bildirdi.

Meyveli şuruplar grubunda menşe adı ile tescil edilen 'Antep Urmu Dut Şurubunun', Gaziantep'in coğrafi işaretle taçlandırılan 29'uncu özel ürünü olduğunu belirten Akıncı, "Şehrimizde ve bölgemizde sıklıkla yetiştirilen dut ağacından elde edilen ve özellikle dut hasadının başladığı mayıs ve haziran aylarında işlenerek hazır hale getirilen urmu dut şurubu asırlardır sevilerek tüketilen şifa deposu geleneksel içeceklerimiz arasında yer almakta. Menengiç Kahvesi ve Meyan Şerbeti gibi içecek kültürümüzde köklü ve ayrıcalıklı bir yeri bulunan bu şurubu tescilli içeceklerimiz arasına kazandırmak için 2018 yılında Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuruda bulunmuştuk. Bu ürünümüz 28 Eylül 2020 tarihi itibariyle 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunun 41'inci maddesi kapsamında korunmak üzere şehrimizin bir değeri olarak tescil edildi. Gazi şehrimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi.

Gastronomi kenti Gaziantep'in bu topraklarda yaşamış tüm medeniyetlerinin yeme içme kültürünü özünde barındıran evrensel bir değer olduğuna işaret eden Akıncı, "Gazi şehrimiz mutfak kültürü açısından oldukça zengin bir mirasa sahip. Bu değerleri korumak, özgün halleriyle gelecek nesillere taşımak ve ticari piyasalarda katma değer sağlamak amacıyla Gaziantep Ticaret Borsası olarak coğrafi işaret tescil çalışmaları yürütüyoruz. Bu çalışmaları şehrimize olan bir sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Şu ana kadar 14 geleneksel lezzetimize coğrafi işaret tescili aldık. Bunun yanı sıra 9 ürünümüz içinde gerekli başvurumuzu tamamladık. Son aldığımız Urmu Dut Şurubu ile şehrimizin toplam tescilli ürün sayısı 29'a ulaştı" diye konuştu.

GTB'nin bulunduğu şehir adına Türkiye'de en fazla coğrafi işaret tescili alan borsa olduğunu anımsatan Akıncı, ayrıca Gaziantep mutfağında özel bir yeri bulunan Antep Lahmacunu'na Avrupa Birliği (AB) tescili almak için de başvuruda bulunduklarını sözlerine ekledi.

Coğrafi işaret tescil belgesi GTB tarafından alınan ürünler

1-Antep Tırnaklı Pidesi (Mahreç İşareti), 2- Gaziantep Lahmacunu (Mahreç İşareti), 3-Antep Fıstık Ezmesi (Mahreç İşareti), 4-Antep Firiği (Menşe Adı), 5-Antep Bulguru (Mahreç İşareti), 6-Antep Köy Kahkesi (Mahreç İşareti), 7-Antep Peyniri (Menşe Adı), 8-Antep Muskası (Mahreç İşareti), 9- Antep Kuruluk Patlıcanı (Menşe Adı), 10- Antep Kurabiyesi (Mahreç İşareti), 11- Antep Meyan Şerbeti (Mahreç işareti), 12-Antep Oğuzeli Narı (Menşe Adı), 13- Antep Pekmezi (Mahreç İşareti), 14-Antep Urmu Dut Şurubu (Menşe Adı) - GAZİANTEP

Son dakika: GTB, Antep urmu dut şurubunu tescilledi

Gaziantep Ticaret Borsası, Gastronomi, Gaziantep, Mahreç, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 15:57 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika: GTB, Antep urmu dut şurubunu tescilledi - Son Dakika Ekonomi

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