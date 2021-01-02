Son dakika: Gümüşhane'de kısıtlamada kavga eden akrabalara 34 bin 980 lira para cezası verildi - Son Dakika

Son dakika: Gümüşhane'de kısıtlamada kavga eden akrabalara 34 bin 980 lira para cezası verildi

02.01.2021 22:37
Son dakika: Gümüşhane'de kısıtlamada kavga eden akrabalara 34 bin 980 lira para cezası verildi, System.String[]

Son dakika gelişmesine göre Gümüşhane'de, kavga eden ve akraba oldukları öğrenilen 11 kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 34 bin 980 lira para cezası uygulandı.

Gümüşhane'de, kavga eden ve akraba oldukları öğrenilen 11 kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 34 bin 980 lira para cezası uygulandı.

Alınan bilgiye göre, Kürtün ilçesinin Gürgenli köyünde yaşayan Cemal, Osman, Tayfun, Şuayip, Ayşe ve Yücel T, akşam saatlerinde aynı köyde yaşayan ve husumetli oldukları öğrenilen akrabaları Ali, Onur, Murat, Nazmiye ve Nurcuk T. ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ve akrabaların birbirinden şikayetçi olması nedeniyle olay yerine jandarma ekipleri çağrıldı.

Köye gelen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kavga eden 11 kişiye, izin belgesi olmadan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 180'er lira olmak üzere toplam 34 bin 980 lira idari para cezası verdi.

Ekipler, ayrıca kavgayla ilgili de soruşturma başlattı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Gümüşhane'de kısıtlamada kavga eden akrabalara 34 bin 980 lira para cezası verildi - Son Dakika


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