Son Dakika | GÜMÜŞHANE - Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan piyade sözleşmeli er Güler, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Son Dakika | GÜMÜŞHANE - Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan piyade sözleşmeli er Güler, son yolculuğuna uğurlandı

14.05.2022 14:07

Son dakika gündem haberi: Cenaze namazının kılınacağı cami Cenaze törenine katılanlar Şehidin bir yakınının şehidin tabutu başında ağlaması Şehidin cenaze namazının kılınması Şehit için dua edilmesi Şehidin tabutu başında ağlayan yakınları Şehidin naaşının cenaze aracına taşınması GÜMÜŞHANE - Pençe-Kilit Harekatı...

Cenaze namazının kılınacağı cami

Cenaze törenine katılanlar

Şehidin bir yakınının şehidin tabutu başında ağlaması

Şehidin cenaze namazının kılınması

Şehit için dua edilmesi

Şehidin tabutu başında ağlayan yakınları

Şehidin naaşının cenaze aracına taşınması GÜMÜŞHANE - Pençe-Kilit Harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyinde icra edilen operasyonda el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Selman Güler için Gümüşhane'nin Kelkit ilçesindeki Küçük Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Son Dakika | GÜMÜŞHANE - Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan piyade sözleşmeli er Güler, son yolculuğuna uğurlandı
Son Dakika | GÜMÜŞHANE - Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan piyade sözleşmeli er Güler, son yolculuğuna uğurlandı
Son Dakika | GÜMÜŞHANE - Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan piyade sözleşmeli er Güler, son yolculuğuna uğurlandı
Son Dakika | GÜMÜŞHANE - Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan piyade sözleşmeli er Güler, son yolculuğuna uğurlandı

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Gümüşhane, Cenaze, Piyade, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | GÜMÜŞHANE - Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan piyade sözleşmeli er Güler, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika | GÜMÜŞHANE - Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan piyade sözleşmeli er Güler, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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