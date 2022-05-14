Cenaze namazının kılınacağı cami
Cenaze törenine katılanlar
Şehidin bir yakınının şehidin tabutu başında ağlaması
Şehidin cenaze namazının kılınması
Şehit için dua edilmesi
Şehidin tabutu başında ağlayan yakınları
Şehidin naaşının cenaze aracına taşınması GÜMÜŞHANE - Pençe-Kilit Harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyinde icra edilen operasyonda el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Selman Güler için Gümüşhane'nin Kelkit ilçesindeki Küçük Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son Dakika | GÜMÜŞHANE - Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan piyade sözleşmeli er Güler, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika